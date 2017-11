Diálogo. En medio de la reunión entre los gobernadores y el presidente Macri, Sergio Uñac compartió unas palabras con Alfredo Cornejo, de Mendoza.

Para San Juan, el acuerdo fiscal firmado ayer con el presidente Mauricio Macri fue neutro en la disputa de recursos. Tal cual lo había anticipado el gobernador Sergio Uñac, previo a la reunión con el jefe de Estado, la provincia no resignó ni un solo peso de los fondos que llegan de la Nación en el marco del pacto con la administración de Cambiemos. Aunque sí consiguió una ventaja: a cambio de desistir de una demanda contra el Estado nacional en la Corte Suprema de Justicia, desde el año que viene comenzará a recibir parte de esos fondos en juego. Si bien por los antecedentes tenía chances de obtener una sentencia favorable, la misma podía darse dentro de años, es decir, en un panorama incierto. En cambio, tras el acuerdo, en 2018 recibirá el adelanto de 200 millones de pesos y en el transcurso de 10 años irá percibiendo el resto hasta llegar a los aproximadamente 5.000 millones, suma equivalente al proceso judicial.



Si bien el histórico pacto fiscal entre la Nación y las provincias, menos San Luis, contempla varios puntos a cumplir (ver página 20), las autoridades locales reconocieron que para San Juan no representa un problema, ya que hay muchos de ellos que ya los cumple.



Uno de esos puntos es lo que le corresponderá por coparticipación de los bonos que el Gobierno nacional lanzará a favor de los distritos para compensar la renuncia de las demandas judiciales en la Corte Suprema, que hicieron, incluida San Juan, por la retención indebida del 15 por ciento de coparticipación para fondear al Anses, desde 2006 a 2015.



Según el documento, la administración macrista emitirá papeles por 5.000 millones de pesos en 2018 y 12.000 millones en 2019. Esta última cifra continuará por nueve años, totalizando 125.000 mil millones en recursos. A las arcas locales les corresponderán 200 millones de pesos el año que viene y casi 500 millones de pesos para los periodos subsiguientes. Así, en los próximos 11 años llegará un total cercano a los 5 mil millones de pesos, explicó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni.



Además de esos fondos, la gestión uñaquista percibirá de Nación casi 500 millones de pesos de compensación fruto del acuerdo alcanzado para dar una solución al Fondo del Conurbano. La cifra es producto de los cambios que impulsó el macrismo en la distribución de los impuestos. Si bien San Juan ganaba recursos por la coparticipación total del impuesto a las Ganancias, resignaba más con la pérdida de lo que le correspondía del impuesto al cheque, cuya recaudación total ahora va a la Anses. De ahí surgen los 500 millones de pesos que, según el acuerdo, el monto será fijo en 2018, pero tendrá una actualización trimestral por inflación a partir de 2019. Uñac manifestó que "es un buen acuerdo porque deja conforme a la totalidad de las provincias y particularmente para San Juan, el aporte no tiene que ver precisamente con dinero público". Por su parte, Gattoni sostuvo que "estamos prudentemente satisfechos. Para San Juan es neutro y en este tipo de negociaciones, no resignar recursos también es ganar".



Fondos para 2018

700 Ese es el monto estimado que Nación enviará a San Juan el año que viene. De esa cifra, 500 millones es por compensación y el resto, por bonos.