El ministro de Educación argentino, Nicolás Trotta, se refirió ayer al inicio del ciclo lectivo, al afirmar que el objetivo es que "tres días a la semana cada estudiante tenga clases en las escuelas", por lo que se afianza el modelo alternado de "presencialidad con no presencialidad".

"Nuestro objetivo es que por lo menos tres días a la semana cada uno de los estudiantes tenga clases presenciales en la escuela", explicó Trotta en una entrevista para radio Mitre.

Afirmó que de esa manera "es importante analizar el primer trimestre" para que en el segundo "se recupere la intensidad de la presencialidad".

El funcionario recalcó a Mitre que no se trata de una "revinculación" con la escuela sino de clases regulares, tal como viene reclamando la oposición desde el año pasado.

"Es importante que el estudiante repita la jornada habitual, no que vaya dos horas. Si tiene jornada simple, que el día que le toca ir vaya todo el día. No son actividades de revinculación educativa, son clases con un sistema alternado de presencialidad y no presencialidad", declaró.

Para hacer efectivo el regreso a las aulas y cumplir con los protocolos diseñados en el Consejo Federal de Educación, los cuales serían revalidados y ajustados el próximo 12 de febrero, Trotta hizo hincapié en coordinar el trabajo con el área de Transporte.

"Vamos a reforzar el transporte público en horario pico y escalonar el ingreso para descongestionar el transporte y que no se produzcan movimientos masivos en la puerta de la escuela", adelantó.

En cuanto a sus dichos del domingo pasado sobre que es "falaz la discusión de que la educación es algo esencial", en respuesta a la aspiración de Juntos por el Cambio para declarar a la educación como servicio público esencial, Trotta argumentó que "la educación es prioritaria pero no se revuelve ese desafío con una nueva ley".

Sobre el comienzo del ciclo lectivo en todo el país, Trotta explicó que "las clases presenciales comenzarán según la realidad de cada jurisdicción" y que "la mayoría proyectó el inicio del ciclo lectivo para el 1 de marzo" y de manera que sea un regreso "seguro" pues "la evidencia confirmó que la aplicación de los protocolos permite un regreso cuidado".

Al ser consultado en Santa Fe sobre la modalidad de trabajo en las escuelas y en los hogares, Trota recordó que "no hemos superado la pandemia por coronavirus, que sigue impactando en el mundo".

"Por eso, tenemos que cuidar la escuela, y los protocolos elaborados son los que nos permitirán garantizar distanciamiento físico, uso del tapabocas, ventilación. En

ese marco, este será un año de recuperación de aprendizaje, marcado por una realidad de alternancia en la presencialidad", añadió.

En ese sentido, dijo que desde el Gobierno quieren "llevarles a todas las familias la tranquilidad de que somos promotores del regreso a la presencialidad de manera segura de los chicos y los docentes en todas las aulas".

Al hablar por la radio de la Universidad de Entre Ríos, Trotta aseguró que "Mauricio Macri fue un mal presidente, y como expresidente intenta obstruir la reconstrucción educativa",

al tiempo que consideró que el proyecto de un sector de Cambiemos para declarar servicio esencial a la educación apunta a que no haya paros docentes.

El protocolo

Al ser consultado sobre cómo será el protocolo para la presencialidad en las aulas, el ministro de Educación de Argentina, Nicolás Trotta, dijo que el mismo "fue aprobado el 2 de julio y establece ciertos elementos claves para garantizar el acceso seguro: uso de tapabocas, ventilación e ingreso escalonado".