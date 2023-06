Los comicios provinciales en Tucumán se cerraron hoy a las 18, en una jornada que se desarrolló en normalidad, en la que votó más del 80% del padrón, para elegir el gobernador y vicegobernador que conducirán los destinos de la provincia en los próximos cuatro años.



La Junta Electoral Provincial (JEP) de Tucumán informó pasadas las 17.30 que el 72% del padrón electoral ya había votado, sin embargo en varias escuelas continuaron los sufragios, a puertas cerradas, ya que algunas mesas abrieron esta mañana con demoras.



Luego el gobierno provincial indicó a través de la página de la Secretaría de información Pública que "la elección general en Tucumán cerró con la presentación de más del 80 % del padrón".



Ahora "los tucumanos los están a la espera de conocer los resultados que se difundirán desde la JEP en las próximas horas", agrega el comunicado.



De acuerdo con la JEP, son 1.309.648 los ciudadanos habilitados para elegir gobernador y vicegobernador, 49 legisladores provinciales y 25 suplentes -19 por la capital, 18 de la zona oeste y 12, del este-, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados comunales, a través del sistema de acoples.



La jornada electoral comenzó pasadas las 8, “debido a demoras que se produjeron en la apertura de algunas mesas de votación como consecuencia de la gran cantidad de fiscales que debían ser registrados y ubicados por el presidente de cada mesa", informó la JEP.



También “se produjo la ausencia de algunas autoridades de mesa que, a pesar de haber sido notificadas, renotificadas y capacitadas por la Junta Electoral, no asistieron a cumplir con su obligación que es una carga pública. En consecuencia, debieron ser reemplazadas", explicaron las autoridades.



Luego de haber resuelto esos inconvenientes “los comicios se desarrollaban con normalidad en todo el territorio provincial”, agregaron.



El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, emitió su voto esta mañana en el colegio parroquial El Salvador, de Yerba Buena, acompañado por su esposa, Sandra Mattar Sabio y sus hijas.



Al emitir su voto, Manzur dijo que "una vez más, felizmente todos los tucumanos están concurriendo a las urnas y por la información que tenemos el pueblo tucumano habilitado para votar se ha volcado masivamente a las urnas a expresar sus deseos y la esperanza de lo que quieren y desean para la provincia de los próximos cuatro años".



"Esperemos que sea una jornada cívica tranquila para que los tucumanos y tucumanas puedan expresar sus deseos de un futuro mejor", agregó el mandatario provincial.



Por su parte, el vicegobernador y candidato a gobernador por el Frente de Todos por Tucumán, Osvaldo Jaldo, votó en la Escuela N.º 8 General Bartolomé Mitre, de la ciudad de Trancas.



Jaldo señaló que los comicios se desarrollan con normalidad en toda la provincia y dijo aspirar a que "sea una verdadera fiesta de la democracia, y para ello el Gobierno provincial y las autoridades de la Junta Electoral Provincia (JEP) se han preparado y han tomado todos los recaudos para que todo se desarrolle con normalidad".



"Una vez más me someto a la voluntad del pueblo y soy muy respetuoso de la decisión que tome el pueblo tucumano", dijo sobre su postulación.



Subrayó que "prometemos reasumir el compromiso y reafirmar el trabajo que venimos haciendo. Los tucumanos y tucumanas me vieron trabajar y tomar decisiones importantes, con el peronismo que hoy llega ordenado y unido", subrayó.



Por su parte, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC), Roberto Sánchez dijo luego de votar “estamos confiados. Hay una voluntad de cambiar que está en todo Tucumán".



"Hay que terminar con este sistema electoral. No puede ser que Tucumán siga con este régimen perverso y que tanto molesta al ciudadano", añadió.



En tanto, el actual intendente de San Miguel de Tucumán y candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio (JxC), Germán Alfaro, criticó el sistema de acoples que rige en la provincia “no debe existir más, porque malversa la voluntad popular”.



“No puede ser que en las escuelas haya más fiscales sentados que gente votando. Esto no es democracia”, agregó Alfaro luego de emitir su voto.



Manzur había convocado a comicios provinciales para el 14 de mayo, pero cinco días antes de esa fecha la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una medida cautelar solicitada del Partido de la Justicia Social, conducido por Germán Alfaro, que planteó que la Constitución no habilitaba al mandatario tucumano a presentarse como candidato.



La Corte Suprema aceptó el pedido opositor y dictó una medida cautelar donde suspendió la elección para las categorías de gobernador y vicegobernador, pero Manzur -quien secundaba a Jaldo en la fórmula para el Ejecutivo provincial- suspendió de plano el día de votación para todos los cargos luego de que el máximo tribunal rechazara un recurso de reposición del Gobierno tucumano con el que pretendió revertir la cautelar inicial.



Tras el fallo Manzur declinó su candidatura a vice e informó que el ministro del Interior, Miguel Acevedo, ocuparía ese lugar en la fórmula oficialista junto a Jaldo.



La fórmula oficialista se enfrenta a la lista opositora encabezada por el diputado nacional radical Roberto Sánchez para gobernador y el intendente Alfaro para vice, que cuenta con el respaldo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Además, la derecha tucumana está representada por Fuerza Republicana (FR) -con peso electoral en la provincia y con apoyo del precandidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei-, y que propone a Ricardo Bussi para gobernador y Gerardo Huesen, como vice, ambos actualmente legisladores.



El partido FR fue fundado por el represor Antonio Bussi, uno de los militares a cargo del llamado Operativo Independencia que en 1975 se desplegó en Tucumán.



El gobierno de Tucumán acordó con la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) que los ciudadanos puedan viajar sin cargo a votar desde las 8 hasta las 18 en las líneas de colectivos urbanas e interurbanas.