La municipalidad del partido de Villa Gesell informó este mediodía que no se dictarán clases en el turno tarde por la aparición de dos pumas que deambulaban esta mañana por las calles de la ciudad balnearia bonaerense.



Minutos antes de las 12 y ante la recomendación de la Secretaría de Seguridad local por la aparición de pumas en la ciudad, la comuna anunció que se resolvió suspender el dictado de clases en todos los establecimientos educativos en el turno de la tarde en todos sus niveles.



Por otro lado, desde la Secretaría de Seguridad se indicó que se trabaja para capturar a los animales junto al área de Fauna de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Mundo Marino.



Los pumas fueron individualizados esta mañana caminando por las calles de Villa Gesell, lo que hizo que las autoridades municipales pidieran a los habitantes que no salgan de sus casas.



"Un puma y sus crías fueron vistos circulando por Villa Gesell. Se solicita no perturbarlos ni transitar las inmediaciones del Paseo 105 y Playa y las Avenidas 7 y 8. Los equipos de Seguridad, Fauna y Policía trabajan para su pronta captura", informó esta mañana el Municipio a través de las redes sociales.



En tanto, en declaraciones formuladas a la señal de cable TN, el intendente de la ciudad, Gustavo Barrera, indicó que en principio se trataría de "dos pumas que se encuentran en la zona urbana" y consignó que personal especializado de la provincia de Buenos Aires se estaba dirigiendo al lugar para procurar capturarlos.



"Le pedimos a la población que no se acerque, aunque no son animales agresivos salvo que estén acorralados, y que tengan precaución en la circulación", indicó Barrera.



Con respecto a su aparición por las calles de la ciudad balnearia, explicó que los animales ingresaron por la zona de médanos en la playa, y precisó que cerca de Villa Gesell y Mar Azul hay 5.700 hectáreas de humedales que "pueden ser su hábitat''. "Son animales que están desorientados pero no es normal que vengan para el casco urbano", concluyó.



En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell, Cristian Andersen, indicó que "por las cámaras de seguridad hemos detectado a dos pumas en principio y estamos trabajando junto con personal especializado de Fauna Provincia y con fundación Mundo Marino para dar con los ejemplares y ponerlos al resguardo, además de llevar tranquilidad a la comunidad", aseveró.



"Uno de ellos fue individualizado en la planta urbana y el otro por el sector de la playa de la zona sur de Villa Gesell", precisó el funcionario municipal.

Fuente: Télam