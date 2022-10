Los distintos sectores del peronismo que conforman el Frente de Todos (FdT) y un sindicalismo dividido conmemorarán hoy el Día de la Lealtad Peronista con múltiples actos y convocatorias, en el contexto del constante llamado a la unidad de la coalición que viene haciendo el presidente Alberto Fernández. A 77 años de aquel 17 de octubre, cuando el pueblo trabajador salió a la calle desde las barriadas del conurbano y colmó la Plaza de Mayo con el único objetivo de pedir la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, el peronismo presentará un mosaico de fotos similares pero con particularidades específicas que están en pugna dentro del espacio. No habrá una sola foto este 17: se realizará un acto en Obras Sanitarias que organizan los gremios de la CGT más cercanos a Alberto Fernández, mientras que los sindicatos afines a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a La Cámpora, el PJ bonaerense y otras organizaciones sociales, realizarán una marcha a Plaza de Mayo. También el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales llevarán a cabo un "Cabildo abierto" en La Matanza y, además, las 62 Organizaciones Peronistas concretarán un acto en La Plata, entre otros encuentros en las provincias.



En ese contexto, desde el entorno del Presidente confirmaron a Télam que no participará de ningún evento en particular por el Día de la Lealtad y adelantaron que en su agenda tiene una actividad de gestión en el interior de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, desde el entorno de la Vicepresidenta descartaron "por ahora" su presencia en el acto en Plaza de Mayo, aunque los militantes en redes sociales mantienen la expectativa de que participe en un evento masivo, lo que la exmandataria no hace desde el atentado que sufriera el 1 de septiembre pasado.