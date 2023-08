Minutos después de las 8 de ayer se registró un violento episodio en una escuela de Escobar, cuando uno de los estudiantes, de 14 años, agredió e hirió con un machete a una de sus profesoras y a una compañera, indicaron fuentes del caso.

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria del Lago (número 2220), que funciona en el barrio parque El Cazador, dentro del country CUBE (Centro Urbano Barrancas de Escobar), a orillas del río Luján.

Luego de la conmoción generada inicialmente, las víctimas fueron atendidas por personal de salud, que comprobó que las heridas no fueron de gravedad, informó la municipalidad en un comunicado.

El atacante, de 14 años, es estudiante del colegio ubicado dentro del barrio cerrado.

Por razones que aún se desconocen y están siendo investigadas por la Justicia, el chico atacó a una estudiante de su mismo curso, provocándole un corte en una de sus manos. En ese momento intervino la docente, quien recibió una herida en una ceja cuando intentó detener el ataque.

El estudiante que llevó el machete permanece internado bajo supervisión de los equipos de Pediatría y de Salud Mental.

Los investigadores pudieron establecer, tras indagar sobre los motivos del ataque, que el adolescente estaba enamorado de su compañera, en una situación que describen "como una obsesión". Indicaron, a la vez, que ese sentimiento no era correspondido.

"Este chico viene con problemas. En la casa hay armas porque el padre vende droga y la madre no lo cuida, y ya había venido armado al colegio", señaló la madre de la menor atacada, y agregó: "Hoy me llama un compañero de la escuela de mi hija, no un directivo, y me cuenta que mi hija había sido atacada a machetazos. Cuando llego me encuentro a la maestra y a mi hija heridas". Reveló que Nicole y el agresor eran mejores amigos hasta el año pasado: "Él comenzó con problemas y la acosaba, diciéndole que quería ser el novio y que no la quería más como amiga. Ahí empezó a decir que no lo quería nadie y estalló de la forma que estalló. Se cansó de pedir ayuda en la escuela, pero no lo escucharon". Escobar es una zona lujosa bonaerense, con gran cantidad de barrios cerrados.