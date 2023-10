Sin sobresaltos, sin correr riesgos y con los candidatos ajustados a desarrollar milimétricamente su libreto guionado para cerrar filas con el cronómetro. Sin grandes cruces ni chicanas más allá de los esperado. Así se vivió anoche el primer debate presidencial de cara a las elecciones generales del 22 de octubre en el Forum de la Universidad Nacional de Santiago del Estero donde la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, fue la que intentó imprimir un tono más frontal para intentar recuperar terreno que le permita avanzar y dejar atrás el incómodo tercer lugar que le asignan las encuestas.

Sin embargo, no hubo un ganador, tampoco se conoció el nombre de ministro de economía que prometió revelar Sergio Massa para su eventual gobierno.

La discusión sobre la economía es la que más tiempo se llevó del debate y Massa el principal destinatario de las críticas. Inflación, pobreza, la emisión monetaria, la deuda en pesos engordada a niveles inmanejables durante el gobierno de Alberto Fernández con las Leliqs y el acuerdo con el FMI fueron los ejes recurrentes.

Fueron las dos candidatas mujeres, Bullrich y la referente de la izquierda, Myriam Bregman, quienes-dentro de lo chato- las más punzantes y las que dejaron las frases más picantes y los principales destinatarios fueron Massa y Milei. Y Milei y Massa eligieron a Bullrich como principal objetivo y varias veces incomodaron a la representante de JxC cuando insistieron que aclarara cuál era su plan para bajar la inflación y enderezar la economía. Fue allí donde Bullrich mostró su mayor debilidad ya que no esbozó un plan.

El que corrió de atrás todo el debate fue el candidado presidencial Juan Schiaretti que mostró como casi su única propuesta superadora el orden fiscal y dejar atrás la grieta.

Massa repitió que Mauricio Macri generó 'una deuda criminal' con el FMI. Allí saltó Bullrich y le preguntó a Massa "cómo siendo el peor ministro de Economía puede ser un buen Presidente", y lo acusó de tener "cinismo" por esa pretensión. "Aumentaste 40 impuestos, hiciste todo mal, duplicaste los números de la inflación y del dólar y generaste el 40,1% de pobreza".

Mientras Bregman afirmó que el libertario Javier Milei "no es un león, sino un gatito mimoso del poder económico". "Dice que no es casta pero hace una alianza con (el sindicalista Luis) Barrionuevo, le hace las listas (Sergio) Massa...Es empleado de los empresarios", dijo.

Como se esperaba, Massa recibió buena parte de las críticas por ser el candidato oficialista. Sin perder la compostura, Massa se dedicó a enumerar sus logros desde que asumió el Ministerio de Economía y anunció -entre otras iniciativas- una "moneda digital argentina, una ley de blanqueo para que los que tienen dinero en el exterior lo puedan usar libremente sin nuevos impuestos y subir penas de la ley penal cambiaria y tributaria, y cárcel a los evasores". También le agradeció a Bullrich, por haberle dado la "satisfacción más grande de devolver a los jubilados el 13 por ciento que ella les descontó" durante el gobierno de la Alianza que lideró el expresidente Fernando de la Rúa.

Por su parte Milei se enfocó en desnudar los errores ajenos. En materia económica, señaló que "Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo", pero en la actualidad se encuentra "de mitad de tabla para abajo", con "más de 40% de pobres y 10% de indigentes". "Vamos en camino a la peor crisis de la historia argentina", consideró Milei.

El libertario insistió en su propuesta de dolarización de la economía, que sólo se aplica en Zimbabue, Ecuador y El Salvador, porque "es el único modo de terminar con la inflación". Además, repitió que si llega a la presidencia cerrará Banco Central (BCRA) "porque es un mecanismo por el que le roban a los argentinos honestos".

"En el BCRA hay una bomba donde las Leliqs triplican la base monetaria. Estamos ante una hiperinflación", advirtió Milei, quien al comenzar el debate se presentó como "economista, liberal y libertario", y "especialista en crecimiento económico con y sin dinero".

Milei habló de 'la villa miseria más grande'

"Argentina está en decadencia y si seguimos así, por culpa de esta casta política, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo", expresó el candidato libertario Javier Milei durante el primer debate obligatorio

Al respecto, planteó que propondrá "una reforma del Estado, una drástica baja del gasto y simplificar la economía", y explicó que si llega a la presidencia y pone en marcha su proyecto político y económico "en 15 años Argentina podría estar alcanzando niveles de vida similares a España e Italia; si me dan 20, a Alemania; y si me dan 35, a Estados Unidos", según comparó. Acerca de sus propuestas educativas, Milei acusó a sus adversarios políticos de ser "los responsables de que el 13% de los chicos no termine el colegio en tiempo y forma, el 50 % no entiende un texto y el 70% no pueda resolver un problema de matemática básica".

Sobre el eje temático "Derechos humanos aseguró que valora "la visión de Memoria, Verdad y Justicia", pero en seguida afirmó que "no fueron 30.000 los desaparecidos" por la represión que ejerció última dictadura cívico militar, sino "8.753". Aclaró que ya pidió perdón por ofender la figura del Papa y que 'no tiene problema en volver a hacerlo'.

Uñac, un espectador de lujo

Horas antes del debate presidencial 2023, el gobernador Gerardo Zamora recibió en Casa de Gobierno a sus pares de Tucumán, Juan Manzur; de San Juan, Sergio Uñac; de Catamarca, Raúl Jalil, y de La Rioja, Clemente Quintela, y al vicegobernador de Salta, Antonio Marocco. Juntos, después estuvieron entre los espectadores de lujo que siguieron en vivo y directo el debate.

25 acompañantes por candidato

Compañeros de fórmula, funcionarios, dirigentes políticos y jefes de prensa acompañaron a cada uno de los 5 candidatos presidenciales dentro del recinto del Forum en los minutos previos al inicio del primer debate. Cada candidato pudo ingresar con 25 dirigentes: 6 asesores que pueden intervenir en los cortes y acercarse al postulante, y otros 19 invitados.