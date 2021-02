“¿Es normal que Pablo (Massey) les toque el culo a las empleadas?”, le preguntó Trinidad Benedetti, en ese entonces una de las pasteleras de La panadería de Pablo, a la encargada del lugar. Sin haber recibido ayuda por parte de sus compañeros de trabajo ni de los responsables del local, la joven –que en ese momento tenía 20 años– dejó el trabajo y hoy, a cuatro años del episodio, utilizó sus redes sociales para contar su experiencia. Y muchas colegas reconocidas –como Ximena Sánez, ex Cocineros Argentinos–, la apoyaron.

“Voy a contarles una historia sobre mi paso en La panadería de Pablo. Trabajé siete u ocho meses ahí, cuando tenía 20 años, o sea, hace cuatro –comienza relatando Trinidad en un video posteado en su cuenta de Instagram–. Fue mi primer trabajo en un lugar copado, y el primero en pastelería. Amaba ese trabajo: dejé cuerpo, sangre, alma, y mi dignidad ahí. Vi unas historias de Rodrigo da Costa, el chef ejecutivo de la pana en ese momento y fue la gota que rebalsó todo”.

“Sin hacer quilombo –continúa– hablé con una de las encargadas y le dije: ‘¿Es normal que Pablo les toque el culo a las empleadas?’. Y me dijo que sí. Que había dos opciones: no hacer nada porque es un viejo gagá o pegarle una cachetada. No le pegué”.

Luego del violento episodio con el cocinero de lo que fuera la señal Utilísima, Trinidad habló con los encargados, Rodrigo Calderone y el mencionado Da Costa, creyendo que podría encontrar ayuda: “Se mostraron sorprendidos. Me dijeron que iban a tomar cartas en el asunto. Les pedí que no me dejaran sola con él, que me sentía incómoda, que no sabía qué hacer. Me la pasaba nerviosa cuando escuchaba la voz de Pablo...”.

Tras el paso de los días y de ver que no encontraba respuestas satisfactorias, Benedetti volvió a hablar con ellos: “Les dije que eran unos imbéciles. Que no me estaban tomando en serio. Rodrigo se enojó, me dijo que estaba loca, que era una maleducada, que qué pensaba, ¿que Pablo me iba a violar en la oficina? ‘Mirate, ¿vos te pensás que un chabón con la guita y fama de Pablo Massey se daría vuelta por una piba como vos?’”.

“Bajo qué contexto sale (Da Costa) a hacerse el abanderado de ‘Miren los equipos de cocina con los que trabajé’, si todos saben, si ellas también saben, él supo lo que me pasó a mí, y no hizo nada. Pasé de ser la mejor pastelera a ser la peor, a sufrir, hasta que encontré trabajo”. Y cerró: “Me dan asco, Nicolás Calderone, Rodrigo; Joaquín Aramburu, jefe de cocina de la noche, era un asco. Y Pablo Massey me da pena. No sé qué decir de él, pero son personas que tienen llegada, fama, lo que sea. Tuve miedo, y me parece que es un buen momento de contárselo a los que me siguen para que dejen de manejarse con tal impunidad”.

El cocinero, por su parte, no se refirió al tema. Pero desde Mezcla Eventos, la empresa que trabaja en prensa de La panadería de Pablo, emitieron un comunicado. “Como consecuencia del video publicado en el día de hoy, en referencia a un hecho ocurrido hace tres años, queremos expresar que como empresa que promueve y defiende los derechos de las mujeres ponemos a disposición todas las herramientas para esclarecer el presunto hecho. Trabajamos día a día reforzando nuestra comunicación interna para garantizar un clima laboral adecuado para todas las personas que trabajan y crecen junto a nosotros”.