Una joven mendocina, diagnosticada con coronavirus y que se identificó como la hija de la "comerciante de Luzuriaga", la mujer a partir de la cual se generó una gran cantidad de contagios en Mendoza, publicó un mensaje en Facebook en el cual pidió que dejen de atacarlas, tanto a ella como a su madre, y cargó las tintas contra el Gobierno y el Ministerio de Salud de la vecina provincia, asegurando que si "hubieran actuado bien" se podrían "haber evitado muchos contagios".

En su descargo, la joven contó todo el proceso a partir del cual se generó el contagio de su madre, cómo se desarrollaron los síntomas y todo lo que tuvo que pasar para que finalmente la diagnosticaran por coronavirus.

"Mi mamá tuvo síntomas, como fiebre y decaimiento, desde el primer día hizo la consulta médica correspondiente donde recibió el diagnóstico de bronquitis, se le prescribió antibióticos y reposo. La fiebre no cedía, por lo que ella volvió a realizar otra consulta, y otra vez un mal diagnóstico.. continuaba con fiebre alta, por lo que fue a una guardia, donde le realizaron estudios de todo tipo excepto para covid, pasaron al rededor de 10 días hasta que logramos que realizaran un hisopado luego de 4 consultas médicas!!!", expresó.

"Esto no es para que caigan los médicos ni nadie, es para que llegue al señor gobernador, al ministerio o a quien tenga que llegar, para que cambie el sistema y a penas se presente un síntoma se haga el estudio correspondiente. De esa manera, se podrían haber evitado muchísimos contagios y quizás hoy mi papá estaría bien", apuntó la joven en otro fragmento del mensaje.

El mensaje de Facebook completo

“DIFUNDIR POR FAVOR. Hola, como muchos ya saben, toda mi familia y yo dimos positivos para covid19. Hoy escribo esto como forma de descargo, han sido días tremendos, esto es una pesadilla. La familia completa fue internada, todos separados, sin saber que iba a pasar, pasando el día a día como se podía. Lamentablemente mi papá está en una situación de gravedad, es el caso más severo de toda la familia.Muchos deben haber leído o escuchado en los medios que la ‘comerciante de Maipú; había contagiado a todos, incluso demasiada gente ha insultado a mi mamá y la ha llamado irresponsable. Eso no es así, al parecer todo comenzó por una persona externa a la familia que acudió a la casa y que tenía síntomas, la cual realizó una consulta en la guardia, donde le diagnosticaron faringitis.Pero esto no es lo que importa, yo hoy escribo esto para que ninguna familia más pase por esta situación tan triste. Mi mamá tuvo síntomas, como fiebre y decaimiento, desde el primer día hizo la consulta médica correspondiente donde recibió el diagnóstico de bronquitis, se le prescribió antibióticos y reposo. La fiebre no cedía, por lo que ella volvió a realizar otra consulta, y otra vez un mal diagnóstico.. continuaba con fiebre alta, por lo que fue a una guardia, donde le realizaron estudios de todo tipo excepto para covid, pasaron al rededor de 10 días hasta que logramos que realizaran un hisopado luego de 4 consultas médicas!!! En todos esos días fue que empezamos a contagiarnos todos, en nuestra propia casa, habiendo respetado la cuarentena como debíamos. Si fuimos responsables, no nos dejamos estar. Fueron muchos malos diagnósticos. En mi caso particular comencé con febrícula y dolores musculares, inmediatamente realicé una consulta y cual fue mi diagnóstico? FARINGITIS!!! Yo puse en riesgo la vida de mi pareja, de su familia y la de mis compañeros de trabajo por otro mal diagnóstico. Esto no es para que caigan los médicos ni nadie, es para que llegue al señor gobernador, al ministerio o a quien tenga que llegar, para que cambie el sistema y a penas se presente un síntoma se haga el estudio correspondiente. De esa manera, se podrían haber evitado muchísimos contagios y quizás hoy mi papá estaría bien.Y les pido por favor, no discriminen a la gente contagiada, se sufre mucho y a cualquiera le puede tocar. Muchas gracias”.

Fuente: MDZ