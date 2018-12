Una niña de 14 años podría perder su pie tras sufrir un accidente en el parque de diversiones Royal Park, de Luján de Cuyo. El pie de la menor quedó atrapado un un hueco que había en el juego conocido como Zamba y por poco no termina en una catástrofe.

Antonio Bravo, padre de la menor que está internada, reclamó en declaraciones a Canal 7: “Esto le pasó ahora a mi hija, le podía pasar a cualquiera de los chicos y necesitamos que haya una investigación y vean que es lo que sucede con esto. Hoy mi hija está internada en un hospital”.

“Ella está bastante complicada. No saben si va a perder el pie o no. El daño que tiene es que le cortó casi todos los dedos. Ahora le quieren recuperar algo del pie para no cortarle más arriba. Estábamos esperando la operación de un riñón para festejarle los 15”, agregó.