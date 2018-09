Desde este lunes 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación realizará la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión y Rubéola 2018 que consiste en una dosis adicional, obligatoria y gratuita de vacuna triple viral para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive, aunque ya estén vacunados.



Este refuerzo que se da cada 4 años estará disponible en todos los hospitales y centros de salud públicos de todo el país y es gratuita y obligatoria. No se solicitará orden médica, salvo a niños con inmunocompromiso. Los vacunatorios privados también forman parte de la estrategia (sólo hay que presentar credencial de la obra social o prepaga que cuente con cobertura en ese centro). Además, habrá acciones en terreno, como operativos y jornadas de vacunación en barrios y jardines de infantes (previa autorización de los padres).



El objetivo es vacunar a todos los niños y niñas nacidos entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2017 (es decir, de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días), aunque ya hayan recibido una dosis de la triple viral, dado que esta es una aplicación extra, que se suma a las establecidas por el calendario nacional (la primera al año de vida y la segunda a los 5/6.



Situación particular es la de los chicos que cumplan un año en octubre: a ellos se les dará la dosis correspondiente al calendario y, en noviembre, la correspondiente a la campaña (tiene que haber un intervalo de un mes entre ambas).



Este año, la campaña coincide con un avance del sarampión en la región donde ya causó 72 muertos. En 11 países, incluida Argentina, las confirmaciones se duplicaron entre julio y agosto -de 2.474 a 5.004 casos-, según la Organización Panamericana de la Salud.



Cada año se va juntando un número nada despreciable de chicos que, o bien no recibieron la vacuna al año de vida, o que la recibieron pero no generaron la inmunidad necesaria (por una falla primaria de la vacuna). Entonces, cada cuatro años se hace esta campaña masiva para captar con esta dosis extra a todo ese gran grupo de susceptibles que se va acumulando año a año. La meta es alcanzar unos 3,5 millones de chicos. El plan es lograr el 80% de las coberturas durante el mes de octubre. Si bien el cierre está pautado para el 30 de noviembre, cada jurisdicción evaluará sus avances y, de acuerdo a eso, podrá tomar medidas adicionales. En La Matanza, por ejemplo, ya anunció que prolongará la iniciativa hasta fin de año.

Qué es: sarampión, rubéola y paperas

Sarampión: Es eruptiva febril que puede presentarse en todas las edades, aunque es más grave en menores de 5 años o desnutridos, en quienes puede causar graves complicaciones respiratorias como neumonía; enfermedades del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, y enfermedades tardías con complicaciones crónicas.



Rubéola: Es una enfermedad viral que se presenta en adultos y niños. Cuando una mujer embarazada susceptible se expone al virus puede llevar a muerte fetal y neonatal y al Síndrome de Rubéola congénita con graves malformaciones en el recién nacido que producen sordera, ceguera y cardiopatías congénitas.



Paperas: Es una enfermedad viral que se caracteriza por inflamación de las glándulas parótidas (glándulas salivales). Puede producir complicaciones como orquitis (inflamación testicular), pancreatitis, encefalitis, entre otras.