En San Juan el precio del kilo de carne de asado y blandas rondan los 200 pesos en el mercado de abasto y feria municipal y hasta 270 pesos en otras carnicerías. El Gobierno nacional dice que se conseguirá a 149 pesos.

El sector supermercadista y cárnico de la provincia recibió los anuncios de acuerdo de precios con más dudas que certezas.

Los que venden carne ven complicado que lleguen a San Juan los cortes de blanda al precio de 149 pesos como anunció el Gobierno nacional. También reina la incertidumbre en el sector de los supermercados sobre el abastecimiento de los 60 productos que prometen que estarán con precio congelado en la góndolas por los próximos seis meses. Respecto a la carne, el Gobierno nacional anunció ayer que se pondrán a la venta cada semana 120 mil kilos de cortes sin hueso como el vacío, el asado y el matambre. La mitad ira al mercado central y la otra mitad a los frigoríficos que son los que proveen a los supermercados y muchas carnicerías sanjuaninas. Los tres cortes mencionados hoy promedian los 250 pesos por kilo en San Juan pero la Nación aseguró que, por el acuerdo de precios, tendrán a partir de un par de semanas un precio muy conveniente de 149 pesos al público. Referentes locales consultados descreen que eso llegue a ocurrir porque suponen que el volumen no podrá cubrir más que una parte del consumo del publico y que no alcanzará para tener mucha disponibilidad en la provincia. Estiman que no bajará el precio de esos cortes y ese precio bajo sólo podría alcanzar a algún corte de segunda categoría, con hueso. En las oficinas de Friar en Santa Fe, uno de los frigoríficos que traen carne a San Juan, dijeron que ""es muy pronto para saber si la normativa podrá cumplirse". En carnes Vargas, dedicados a la venta mayorista y minorista, no creen que se consigan en esta provincia los cortes de blandas al precio que dice el gobierno, aunque dicen que sí podría haber disponibilidad de otro tipo de cortes de menor calidad. ""Si lo establecen a ese precio, seguro que llega a San Juan; pero sólo para cortes de carne con hueso, con grasa. De blandas, no creo", dijo Saul Vargas, quien agregó que a la provincia llega carne proveniente tanto del mercado central como de diferentes frigoríficos. "No sé qué calidad de carne puede llegar a ese precio", sostuvo y opinó que "puede ser un corte de paleta, de carne alrededor de la costilla o del rost beef con hueso, pero no el asado, el vacío o el matambre", opinó. Gustavo González, otro proveedor cárnico local, dijo que tras consultar con sus proveedores ""lo ve difícil de instrumentar". Opinó también que en caso de conseguirse ese precio en las carnicerías sanjuaninas seria de algún corte con hueso. Por su parte, algunos gerentes de conocidas cadenas de supermercados consultados suponen que el acuerdo de precios estará vigente, pero la duda está en que los proveedores garanticen suficiente disponibilidad de los 60 productos cuyos valores estarán congelados hasta octubre próximo. ""Si los fabricantes empiezan a perder plata con ese listado, dejan de entregarnos productos y empiezan los faltantes en góndola como ocurrió estos años. Nosotros no los guardamos como cree la gente, el proveedor nuestro de leche, de aceites o de cualquier otro producto es el que no entrega suficiente", dijo uno de los directivos. Otro referente del sector sostuvo que la única manera de evitar que eso ocurra es que el gobierno fiscalice a toda la cadena. ""Ojalá se haga, pero habrá que garantizar que el producto llegue a la góndola", dijo. Con respecto a la carne en ambas cadenas coincidieron que el precio de los cortes baratos será difícil de cumplir, porque si a los ganaderos les conviene exportar, hay una lluvia o un sequía; o los costos se disparan, no podrán mantener el precio.

> Consumo

49,6 Fue, en kilos, el consumo de carne por persona en el país en el primer trimestre del año, el más bajo en 50 años según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes.