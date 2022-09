Los abogados de Julio De Vido dieron inicio a la primera de las dos audiencias que utilizarán para responder la acusación de los Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. “Vamos a demostrar el total fracaso del Ministerio Público Fiscal”, aseguró Maximiliano Rusconi vía Zoom, ante el Tribunal Oral federal Número 2.

Con una suerte de manifiesto político y señalamientos jurídicos, el abogado comenzó su alegato con duras críticas a los jueces del Tribunal y a los fiscales del juicio que investiga el presunto direccionamiento de la obra púbica fiscal.

“Hemos perdido toda fe en el Estado de derecho. No tenemos ninguna expectativa en que el Tribunal juzgue y tome nota de la enorme violación de las garantías constitucionales que ha sucedido en este debate”, admitió Rusconi. Y se mostró con nulas esperanzas de una sentencia absolutoria: “Las posibilidades son casi mínimas de que el Tribunal nos escuche desde un lugar de objetividad y seriedad”.

El Ministerio Público pidió para el exministro de Néstor y Cristina Kirchner diez años de prisión más la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, por entenderlo culpable del delito de asociación ilícita y fraude al Estado.

Para la defensa de De Vido Luciani y Mola construyeron “un derecho penal de autor” y argumentaron que el exfuncionario no podría no haber sabido que había hechos de corrupción, pero no sumaron prueba alguna en su contra sobre la participación en los supuestos hechos. “Todos sabemos que los fiscales no han sido objetivo. Estoy seguro de eso”, lanzó.

Con tono vehemente, Rusconi criticó la comparación que se hizo en algunos medios de comunicación de este proceso con el juicio a las juntas y apuntó a la frase con la que Diego Luciani cerró su extenso alegato: “Corrupción o justicia”.

Para Rusconi “no hay un dilema entre corrupción o justicia”, ya que “ese dilema ya lo resolvió la historia de la humanidad. Lo que hay que hacer es luchar contra la corrupción respetando siempre las garantías constitucionales. Lo que no podemos es violar las garantías en el proceso”, dijo.

“Se han violado todas las garantías procesales, sustantivas y orgánicas” y “todo esto sucedió ante nuestros propios ojos”, afirmó. Y se preguntó cómo puede ser que el fiscal haya “gambeteado” o “ninguneado” la prueba de descargo.

En ese sentido habló de un camino “demagógico” tomado por la fiscalía con apoyatura de medios de comunicación.

Fuente: Ámbito