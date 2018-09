Compra segura. Los viajeros argentinos que quieran darse el gusto de comprar tecnología en el exterior no pagarán tributos aduaneros sin importar el precio del producto.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció que a partir de ahora cada viajero podrá ingresar al país con un celular y una computadora portátil sin necesidad de pagar tributos aduaneros, aunque por el dólar a precio tan alto como el actual reduce las ventajas de comprar en el exterior.



La medida fue dispuesta a través de la Resolución 4315, publicada ayer en el Boletín Oficial, y en consecuencia, dichos productos no consumirán las franquicias para la importación establecidas de U$S 300 para adulto y U$S 150 para menores de edad.



La normativa determina que los celulares, las computadoras portátiles o tablets forman parte de los objetos de uso personal que están exentos del pago de aranceles y no es necesario declararlos.



De este modo, cada pasajero podrá ingresar como objeto personal con un celular "y deberá optar entre una sola computadora portátil o una tablet", explicó la AFIP a través de un comunicado.



Hasta antes de esta resolución de la AFIP, si una persona traía un celular que costaba 400 dólares, debía pagar el 50% del excedente de la franquicia (U$S 100). Por lo tanto, pagaba 50 dólares. Ahora, sin importar su precio, un celular y una computadora portátil por persona estarán exentos de tasa aduanera, por lo que no afectarán la franquicia.



La medida "constituye el primer paso en una serie de mejoras para los pasajeros que llegan del exterior por cualquier medio de transporte. El objetivo es tornar más eficiente el control aduanero haciendo foco en mercaderías de mayor valor y peligrosidad".



Los voceros de la entidad de recaudación explicaron que los equipos adquiridos en el extranjero gozarán de la exención impositiva sin importar que se haya salido del país con otros similares encima. Quien egresa del territorio nacional con su propia notebook y/o con una laptop laboral y su propio celular, podrá traer un celular más y una computadora más sin necesidad de declaración ni de pago de tasas por los equipos nuevos.



Para tener en cuenta y a modo de ejemplo, en Argentina una notebook HP Envy Intel Core i7 (con disco SSD de 256 GB) tiene un precio en el país de 55.619 pesos de contado. La misma máquina cuesta en Chile el equivalente a 42.672 pesos argentinos. Y esa misma computadora en la cadena Best Buy de EEUU se paga el equivalente 28.126 pesos argentinos: la mitad.



En tanto, una notebook "gamer" (mucho más poderosa) de la misma marca, vale acá 68.219 pesos, contra los 66.584 pesos argentinos que cuesta comprarla en Chile. La suba del dólar aquí reduce el impacto.





Habrá una mejora en el puerta a puerta



El próximo paso de la AFIP para aceitar el comercio electrónico será facilitar las compras en el exterior por el sistema "puerta a puerta. "Los próximos meses se irán eliminando las trabas, más allá del cupo (de compra permitido por persona por año), aseguró Leandro Cuccioli. El titular de la AFIP anticipó que "se está trabajando para que el proceso no sea una traba", como en la actualidad. Según datos oficiales, el 40% de los envíos internacionales hechos a través de páginas de e-commerce no llegaron a destino por distintos problemas con los trámites y pasos necesarios, y el dinero de la compra directamente se pierde. El esquema "puerta a puerta" funciona exclusivamente para productos que no tengan un precio mayor de los 200 dólares y no superen los 2 kilos.

Claves de compra



1)¿Qué cantidad de equipos se puede traer sin pagar impuestos?



La resolución habilita que el viajero ingrese hasta una computadora portátil que no requiera para su funcionamiento fuente exterior de energía (tipo notebook o tablet) y hasta un teléfono celular.



2) ¿Importa el precio del producto?



"La norma no habla de precios", por lo tanto, se puede traer el equipo más caro sin inconvenientes.



3) ¿Cuántos celulares puedo tener encima al ingresar al país?



Los que se declararon al salir del país más uno nuevo, que estará exento de impuestos. Al salir de Argentina, hay que declarar el celular en el formulario de la Aduana. Es muy importante hacerlo, para evitar tener problemas al regreso. Se lo considera un bien que ya se tenía en el país al momento de egresar. Hay modelos muy viejos, que tal vez no requieren declaración.



4) ¿Se puede traer el equipo en su caja, cerrada?



"La norma no te dice que no". "No deberías tener problema", coinciden en la AFIP y la Aduana. De hecho, la resolución contempla el concepto de "obsequio". La medida abarca "los efectos nuevos o usados" que un viajero pudiere destinar "para su uso o consumo personal o bien para ser obsequiados, siempre que por su cantidad, naturaleza o variedad no permitieren presumir que se importan o exportan con fines comerciales o industriales". En síntesis, por lo que indica la normativa, se puede traer un teléfono embalado en una caja, para regalar a un familiar.



5) Si alguien viaja con una computadora de su trabajo, ¿puede alegar que es laboral y traer una nueva, personal?



"Sí, porque hay una normativa que habla de los bienes que, por tu profesión, podés sacar del país y volver a ingresar", responden en la Aduana. Por lo tanto, se puede salir de la Argentina con una notebook, sea laboral o personal. Ese objeto corresponde declararlo. Y al volver al país, se puede traer otra más.



Pero si, por ejemplo, alguien trae dos celulares no pagará tributo por uno de ellos. El otro, sí paga.



6) ¿Qué pasa con los menores de edad? Una pareja con tres hijos. ¿Puede traer cinco notebooks sin pagar impuestos?



Las fuentes consultadas señalan que "la normativa no habla de edad", así que "tranquilamente podrían entrar" los cinco productos. Incluso, al momento de discutir la resolución, se tuvo en cuenta que hoy en día los chicos manejan una tablet y tienen su propio celular. Si un chico trae más equipos de los permitidos (dos celulares o dos computadoras), deberá pagar el tributo por uno de ellos. Para los menores de 16 años, la franquicia es de 150 dólares.