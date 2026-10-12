ARCA va por OnlyFans: notificaciones millonarias y preocupación entre las creadoras

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a profundizar los controles sobre los ingresos generados a través de OnlyFans, la popular plataforma de suscripción de contenidos. Esta medida encendió la alarma y generó gran inquietud entre las creadoras argentinas, quienes denuncian haber recibido notificaciones por montos millonarios que, según afirman, nunca percibieron de manera directa.

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El conflicto cobró notoriedad en las redes sociales a partir de los testimonios de trabajadoras del sector. Una de las creadoras afectadas reveló que recibió una comunicación oficial en la que se le adjudican ingresos por casi 300.000 dólares entre los años 2022 y 2024, además de una importante deuda acumulada en concepto de intereses y multas.

El núcleo del problema expone una complejidad cada vez más frecuente en la economía digital: ¿quién debe responder ante el fisco cuando la titularidad de la cuenta difiere de la administración real de los fondos?

Gran parte de las creadoras afectadas explicaban que sus cuentas y sistemas de cobro eran operados por agencias externas. Estos intermediarios se encargaban de gestionar las interacciones y la facturación global, mientras que las modelos percibían únicamente sumas considerablemente menores o pagos fijos mensuales estipulados por contrato. Sin embargo, para los sistemas de control tributario, la totalidad de los movimientos suele quedar vinculada directamente al titular registral de la cuenta.

Desde el plano fiscal, la creación de contenido digital se encuadra como una prestación de servicios independiente, la cual genera obligaciones impositivas en cuanto exista habitualidad y percepción de ingresos.

Los especialistas en materia tributaria recuerdan que los creadores pueden encuadrarse en dos grandes esquemas según su volumen de facturación:

El Monotributo: Para niveles de ingresos dentro de los parámetros simplificados.

El Régimen General: Obligatorio al superar los topes de la categoría máxima o por el volumen de las operaciones.

Asimismo, al tratarse de fondos provenientes del exterior, la actividad es considerada una exportación de servicios, lo que exige la emisión de la correspondiente Factura E para declarar de manera formal los ingresos reales percibidos.

Mayor trazabilidad y advertencias de los expertos

La expansión implacable de la economía digital y de plataformas internacionales obligó a los organismos de contralor a modernizar sus herramientas de supervisión.

Los ingresos provenientes del exterior que se canalizan a través de billeteras virtuales, cuentas bancarias o pasarelas financieras internacionales dejan registros plenamente trazables. Por este motivo, los contadores advierten que la falta de una correcta registración o la ausencia de documentación respaldatoria ante la intervención de terceros puede derivar en severos ajustes fiscales, multas y pedidos de justificación del origen de fondos.