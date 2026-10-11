Argentina proyecta exportaciones récord por US$100.000 millones y busca recuperar terreno en el mundo

La Argentina podría cerrar 2026 con exportaciones de bienes superiores a los US$100.000 millones, un resultado que le permitiría recuperar parte del terreno perdido en el comercio internacional. La proyección se apoya en el crecimiento de las ventas externas, la demanda global de materias primas y el impulso de sectores estratégicos como la agroindustria, la energía y la minería.

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Según los datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) citados en un informe publicado por TN, el país se ubicó en el puesto 46 entre los principales exportadores de bienes durante los últimos años. En 2025, las ventas al exterior rondaron los US$87.000 millones, mientras que las estimaciones privadas anticipan que este año podrían superar la barrera de los US$100.000 millones.

El especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo calculó que, si se concreta esa proyección , la participación argentina en el mercado mundial podría llegar al 0,39%. De esa manera, el país mejoraría su posición en el ranking internacional, en un contexto en el que sus exportaciones estarían creciendo por encima del promedio global.

La recuperación se produce después de un período marcado por fuertes dificultades para el sector exportador. En 2023, la sequía redujo las ventas externas a unos US$67.000 millones y la participación argentina en el comercio mundial cayó al 0,29%, lo que llevó al país al puesto 50 entre los mayores exportadores de bienes. En 2021, en cambio, había alcanzado el puesto 43.

Las proyecciones para la próxima década anticipan un crecimiento todavía mayor. Un análisis de Elizondo plantea que la Argentina podría alcanzar exportaciones por US$179.945 millones en 2035 , con una participación cercana al 0,55% del comercio mundial. Sin embargo, se trata de un escenario estimado, sujeto a la evolución de las inversiones, la infraestructura y los mercados internacionales.

El camino proyectado contempla un aumento progresivo de las ventas externas. Para 2027, el informe calcula exportaciones por US$114.085 millones, impulsadas por una cosecha agrícola favorable y nuevas obras para transportar petróleo y gas. En 2028, el monto podría ascender a US$122.300 millones, con una mayor contribución del litio.

Para 2029, la estimación llega a US$130.615 millones, a partir del crecimiento de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) y de los servicios basados en el conocimiento. En 2030, las ventas externas podrían alcanzar los US$142.900 millones, con el aporte de grandes proyectos mineros, especialmente de cobre, vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Los cuatro sectores que podrían impulsar las exportaciones

El crecimiento previsto depende de una mayor diversificación de la matriz exportadora argentina, históricamente concentrada en los productos agropecuarios. El informe identifica cuatro sectores con potencial para incrementar el ingreso de divisas durante los próximos años.

La agroindustria continuará como uno de los pilares de las ventas externas. La consolidación de la infraestructura portuaria del Gran Rosario y la incorporación de valor agregado a la producción podrían contribuir a ampliar los volúmenes exportados y fortalecer la presencia argentina en los mercados internacionales.

En el sector energético, Vaca Muerta aparece como uno de los principales motores de crecimiento. La expansión de la producción de petróleo y gas, junto con las inversiones en oleoductos, gasoductos e instalaciones para exportar GNL, podría aumentar la capacidad del país para abastecer la demanda internacional.

La minería también tendría un papel central, con proyectos de cobre, litio, oro y plata. La demanda global de minerales vinculados a la transición energética representa una oportunidad para ampliar las exportaciones y atraer inversiones, aunque su desarrollo dependerá de la ejecución de los proyectos y de las condiciones del mercado.

Por último, la economía del conocimiento podría aportar una mayor diversificación mediante las exportaciones de software, servicios profesionales, actividades audiovisuales y otros servicios especializados. Este sector ya se consolidó entre los principales complejos exportadores argentinos, por detrás de las actividades petrolera y sojera, según datos difundidos.

El desafío será transformar las proyecciones en resultados concretos. Superar los US$100.000 millones en exportaciones durante 2026 sería un nuevo paso en la recuperación comercial, pero sostener el crecimiento durante la próxima década requerirá inversiones, infraestructura y una mayor capacidad para competir en los mercados internacionales.