Betjam lanza movimiento voluntario para limpiar las calles tras la final del Mundial

Betjam invita a vecinos y turistas a participar en una jornada voluntaria de limpieza en Buenos Aires después de la final del Mundial.

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Betjam anuncia en Argentina una nueva iniciativa solidaria pensada para cuidar la ciudad y celebrar el fútbol con responsabilidad. Después de la final del Mundial, la empresa invita a todos los vecinos y visitantes de Buenos Aires a participar en un movimiento voluntario de limpieza en el centro porteño. La idea es transformar la tradicional fiesta en las calles en una acción colectiva de respeto hacia el espacio público.

El punto de encuentro será en pleno corazón de la ciudad, cerca de las principales avenidas y zonas de concentración de hinchas. Desde allí, los equipos de voluntarios se distribuirán por las calles cercanas para recoger residuos, ordenar las áreas de celebración y dejar las veredas más limpias. Betjam proporcionará bolsas, guantes y el material básico necesario para que cada persona pueda colaborar de forma cómoda y segura.

Además, la jornada contará con coordinadores que orientarán a los participantes, organizarán las zonas de trabajo y recordarán las medidas básicas de seguridad durante toda la actividad y con cuidado.

La iniciativa está abierta a cualquier persona que quiera sumar su tiempo y energía, sin necesidad de registrarse previamente. Basta con acercarse al punto de reunión en el centro de Buenos Aires después del partido y unirse a los grupos ya formados. La participación puede ser individual, en familia o con amigos, y se espera que muchos hinchas se queden unos minutos más para ayudar a ordenar el espacio que utilizaron para festejar.

Con este movimiento, Betjam busca promover una cultura de cuidado urbano y demostrar que la pasión por el fútbol puede convivir con el respeto por la ciudad. El mensaje es claro: cada persona puede marcar la diferencia si dedica un poco de tiempo a colaborar. La empresa invita a todos los residentes y turistas a sumarse y a mostrar que Buenos Aires sabe celebrar en grande, pero también sabe dejar sus calles más limpias y agradables para todos.