Brutal ataque de abejas: un muerto y cinco heridos, entre ellos tres policías

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Un hombre de 58 años murió y otras cinco personas resultaron heridas tras el ataque de un enjambre de abejas en la localidad de Rapelli, departamento Pellegrini, en Santoago del Estero. Entre los lesionados hay tres efectivos policiales que acudieron a asistir a las víctimas. Uno de los vecinos afectados fue derivado a Tucumán debido a la gravedad de su estado.

El episodio ocurrió el sábado, alrededor de las 14.30, en una vivienda ubicada sobre calle Pública, en el domicilio de la familia Carabajal. Según el informe policial, dos hombres fueron atacados por cientos de abejas y comenzaron a correr para intentar escapar de las picaduras.

Los gritos de auxilio alertaron a los efectivos del Destacamento Policial N.º 1, ubicado a pocos metros del lugar. Los uniformados acudieron de inmediato para asistir a los vecinos, pero también fueron alcanzados por el enjambre y sufrieron múltiples picaduras.

Las dos víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Garmendia. Allí, los médicos constataron el fallecimiento de Osvaldo René Salvatierra, de 58 años, como consecuencia de un shock anafiláctico. En tanto, Carlos Carabajal, de 45 años, fue derivado a un centro de salud de Tucumán debido a su estado crítico y permanecía con pronóstico reservado.

Los policías afectados fueron identificados como el oficial Miguel Herrera, la sargento Cristina Masmud y el agente Rodríguez. Los tres sufrieron picaduras en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro y los brazos, y necesitaron atención médica.