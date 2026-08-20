Buscan que manejar alcoholizado sea considerado un delito penal en Argentina

Manejar bajo los efectos del alcohol podría dejar de ser solo una infracción administrativa para convertirse en un delito penal en todo el país. Esta es la premisa central de un nuevo proyecto de ley presentado por diputados nacionales que busca transformar el abordaje de la seguridad vial en Argentina.

Hallaron pelos en las manos del nene de 6 años que murió en Santa Fe y buscan determinar si se defendió

La iniciativa, impulsada por legisladores de la UCR, apunta a resolver tres problemas críticos que hoy impiden una justicia efectiva ante tragedias al volante: la tipificación de la conducción alcoholizada, el cumplimiento efectivo de las penas y los plazos de prescripción judicial.

Creación de un delito específico: Actualmente, conducir borracho se castiga únicamente con multas de tránsito. El proyecto busca que sea un delito penal per se, permitiendo que la justicia intervenga ante el riesgo creado, incluso antes de que se produzca una lesión o una muerte.

Cárcel efectiva: El texto busca modificar la normativa actual, que permite que muchos homicidios viales terminen en condenas condicionales. El objetivo es que las sentencias por siniestros viales graves resulten en cumplimiento efectivo de prisión e inhabilitación prolongada para conducir.

Fin de la prescripción durante apelaciones: Uno de los puntos más reclamados por familiares de víctimas es la demora judicial. La ley propone que el inicio de los trámites de apelación no permita que la causa prescriba, garantizando que el proceso llegue a una sentencia definitiva.

"Reflejar la gravedad de los hechos"

La diputada Pamela Verasay, una de las impulsoras del proyecto, enfatizó que el objetivo es que el Código Penal deje de ver estos incidentes como simples infracciones menores. "Queremos que las condenas reflejen la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima o de violar las velocidades máximas", explicó la legisladora.

Esta iniciativa surge en respuesta a una demanda histórica de las organizaciones de familiares de víctimas de accidentes de tránsito, que reclaman mayores herramientas legales para sancionar conductas negligentes en las rutas y calles del país.