"Chiqui" Tapia viajó a Suiza con permiso judicial mientras la Justicia investiga los pagos que recibió de la FIFA

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, asistirá este jueves 15 de octubre a una reunión del Consejo de la FIFA en Suiza, adonde viajó con autorización de la Justicia argentina. El dirigente está procesado por presunta apropiación indebida de tributos.
El viaje coincide con un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita en otra causa: que se libre un exhorto a la Justicia suiza para que la FIFA informe el motivo de tres transferencias por un total de USD 189.000 que recibió Tapia entre 2018 y 2020. La medida se enmarca en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, abierta por su rol como funcionario público en el CEAMSE.
Tapia tiene prohibido salir del país y debe pedir permiso en cada viaje. El 8 de octubre, su defensa solicitó al juez en lo penal económico Diego Amarante autorización para viajar a Paraguay y Suiza entre el 11 y el 17 de octubre, por “compromisos deportivos” como presidente de la AFA y miembro del Consejo Directivo de la CONMEBOL. Adjuntó una invitación de la CONMEBOL para una reunión de trabajo y el orden del día del Consejo de la FIFA del 15 de octubre. Como en ocasiones anteriores, se lo autorizó con una caución real de $30.000.000.
La causa en la que está procesado
Amarante procesó a Tapia por apropiación indebida de tributos agravada, reiterada en 34 oportunidades, en concurso real con apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, reiterada en 17 oportunidades. Tiene un embargo de $350.000.000, que cubrió con un seguro de caución. Según la nota, es la única causa en la que está procesado.
En el mismo juzgado se investiga además una ampliación de denuncia por presunta evasión agravada mediante facturación falsa del Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 2024 y 2025, por $289.336.519,66, y una posible asociación ilícita fiscal, que está en etapa de recolección de pruebas.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito
Esta investigación está ahora en manos del juez federal Ariel Lijo. Pollicita pidió que todos los juzgados donde Tapia “se encuentre o haya sido investigado” remitan copias a Comodoro Py 2002, con el objetivo de reunir cualquier dato sobre su patrimonio entre 2016 y la actualidad: inmuebles, bienes registrables, participaciones societarias, situación financiera, deudas, medidas cautelares, activos y productos bancarios. Según el fiscal, eso permitirá conocer con mayor precisión el patrimonio cuyo incremento se investiga. Mencionó siete expedientes en los que aparece el dirigente.
El exhorto a Suiza busca que la FIFA, con sede en Zúrich, explique el concepto y la causa de tres transferencias a favor de Tapia: USD 49.585,53 (19/12/2018), USD 124.583,56 (27/06/2019) y USD 15.408,09 (27/03/2020), esta última liquidada en pesos por $985.049,15. Todas se acreditaron en una caja de ahorros a su nombre en un banco argentino.