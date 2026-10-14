"Chiqui" Tapia viajó a Suiza con permiso judicial mientras la Justicia investiga los pagos que recibió de la FIFA

El presidente de la AFA participará este jueves del Consejo de la FIFA. En paralelo, un fiscal pidió un exhorto a Suiza para saber por qué el organismo le giró USD 189.000 entre 2018 y 2020.

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, asistirá este jueves 15 de octubre a una reunión del Consejo de la FIFA en Suiza, adonde viajó con autorización de la Justicia argentina. El dirigente está procesado por presunta apropiación indebida de tributos.

El viaje coincide con un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita en otra causa: que se libre un exhorto a la Justicia suiza para que la FIFA informe el motivo de tres transferencias por un total de USD 189.000 que recibió Tapia entre 2018 y 2020. La medida se enmarca en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, abierta por su rol como funcionario público en el CEAMSE.

Tapia tiene prohibido salir del país y debe pedir permiso en cada viaje. El 8 de octubre, su defensa solicitó al juez en lo penal económico Diego Amarante autorización para viajar a Paraguay y Suiza entre el 11 y el 17 de octubre, por “compromisos deportivos” como presidente de la AFA y miembro del Consejo Directivo de la CONMEBOL. Adjuntó una invitación de la CONMEBOL para una reunión de trabajo y el orden del día del Consejo de la FIFA del 15 de octubre. Como en ocasiones anteriores, se lo autorizó con una caución real de $30.000.000.

La causa en la que está procesado Amarante procesó a Tapia por apropiación indebida de tributos agravada, reiterada en 34 oportunidades, en concurso real con apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, reiterada en 17 oportunidades. Tiene un embargo de $350.000.000, que cubrió con un seguro de caución. Según la nota, es la única causa en la que está procesado.

En el mismo juzgado se investiga además una ampliación de denuncia por presunta evasión agravada mediante facturación falsa del Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 2024 y 2025, por $289.336.519,66, y una posible asociación ilícita fiscal, que está en etapa de recolección de pruebas.