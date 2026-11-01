Cobre en San Juan: Por qué los proyectos que vienen miran procesos, seguridad y mantenimiento

Argentina casi no produce cobre. El Informe Productivo de la Minería que la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) publicó en mayo de 2026 registra una sola operación en actividad, Martín Bronce, en Jujuy, y la describe como pequeña. Con ese punto de partida, es razonable pensar que buena parte de los equipos del cobre sanjuanino va a salir de gente que hoy trabaja en oro, en talleres o en contratistas.La base de la provincia ya pesa.

Según el relevamiento de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera en julio de 2026, San Juan tenía 5.579 puestos formales en minería en marzo de este año, segunda en el país detrás de Santa Cruz, con una suba interanual de 8,4% contra 1,2% a nivel nacional. Sobre esa base se apoyan dos proyectos. Vicuña obtuvo en junio de 2026 la aprobación del Comité Evaluador para entrar al RIGI, con una inversión inicial estimada en u$s9.700 millones, según informó Ámbito.

Los Azules había adherido antes por la Resolución 1553/2025 del Ministerio de Economía, con u$s2.672 millones.Las cuentas que circulan en la provinciaRicardo Martínez, expresidente de la Cámara Minera, publicó en Diario de Cuyo un estudio que Tiempo de San Juan y LM Neuquén retomaron entre junio y julio de 2026. Proyecta más de 50.000 puestos directos en la minería del cobre sanjuanina, con el pico entre 2028 y 2035. Cuando abre ese número por perfil, aparecen 12.000 mecánicos de equipos pesados, 8.200 ingenieros de mina y de procesos y 6.500 especialistas en higiene, seguridad y ambiente.

Conviene leerlo como lo que es: una estimación privada que depende de los tiempos de cada proyecto. Los Azules, por ejemplo, preveía en julio unas 120 contrataciones para sus primeras obras, atadas a permisos provinciales pendientes como la concesión de uso de agua, según Tiempo de San Juan.Los proveedores ya lo sienten hoy. Juan Pablo Delgado, presidente de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), dijo en julio de 2026 que cuesta encontrar técnicos con experiencia en minería, ingeniería y procesos industriales, y que la minería exige "cada vez más requisitos para poder participar de una licitación".

Les pidió a las operadoras una hoja de ruta para saber qué perfiles van a necesitar y cuándo.Del repuesto a la licitaciónAhí entra la gestión. Imaginá un taller de Rawson que repara equipos y quiere entrar como contratista. Sabe soldar y sabe arreglar. Para competir, lo más probable es que le pidan procedimientos de seguridad, un plan de mantenimiento con registros, control de stock de repuestos y trazabilidad de cada trabajo. Alguien adentro de la empresa tiene que armar todo eso y sostenerlo cuando llega la auditoría.La demanda local empuja en esa dirección. Vicuña contaba en junio 245 empresas proveedoras, 150 de ellas de San Juan, según Ámbito.

Y la Ley de Desarrollo Local Minero, que la Cámara de Diputados aprobó a comienzos de julio de 2026, apunta a una participación de hasta 80% de trabajadores residentes en la provincia, con planes de empleo y de proveedores que incluyen metas medibles, según Tiempo de San Juan. Una meta medible necesita a una persona que junte los datos y responda por ellos.Esas herramientas también sirven lejos de la cordillera. En octubre de 2026 Genneia inauguró San Juan Sur, en Sarmiento, con 129 MW, y la provincia llegó a 24 parques solares en funcionamiento, según iProfesional. En un parque también hay que programar mantenimiento y controlar riesgos eléctricos. En una bodega o un empaque de uva, la pelea pasa por calidad, inventarios y temporadas que no esperan.

Lo que esas cifras no prometenUna proyección describe al sector y no dice nada sobre tu caso. Las empresas deciden a quién contratan y cada búsqueda trae sus condiciones: años en alta montaña, licencias de equipos o una formación específica, algo habitual en higiene y seguridad. Mirá avisos reales antes de elegir qué estudiar y preguntale a Recursos Humanos de tu contratista qué formación valora para el puesto que te interesa.

La ley local tampoco resuelve ese punto. Delgado la considera una ayuda, y aclaró que no asegura contratos.Estudiar cuando bajás cada catorce díasLM Neuquén señaló en marzo de 2026 que la escasez de técnicos de campo se cruza con la alta montaña y los regímenes 14x14: catorce días arriba, catorce abajo. Una cursada con clase fija los martes a la noche choca con esa grilla, porque te perdés dos semanas seguidas de cada cuatro.El formato asincrónico encaja mejor. Vos elegís cuándo ver el material y organizás las entregas alrededor del turno: poco durante la subida, cuando el cansancio manda, y bastante más en la bajada. Enovus University, licenciada en el estado de Utah, trabaja con ese formato: dicta en español una carrera de ingeniería industrial 100% online, asincrónica y organizada por bimestres, con Associate Degree a los dos años y Bachelor a los cuatro.

Su plan publicado incluye materias como Procesos Industriales, Control de la Producción, Gestión de Inventarios y Almacenes y Estrategias Lean.Qué mirar antes de anotarteVale para cualquier universidad que estés comparando:El calendario contra tu grilla: Pedí por escrito las fechas de entregas y evaluaciones, y marcá cuáles te caen arriba. Si en el campamento tenés conexión limitada, preguntá qué material podés descargar y qué pasa si se corta una evaluación.

El plan, materia por materia: Si apuntás a mantenimiento o a higiene y seguridad, fijate si esas materias figuran con nombre propio. Un plan centrado en gestión de procesos cubre otra parte del trabajo. Consultá también cómo se cursa la práctica profesional si estás en turno.La licencia: La institución debería publicar el organismo estatal que la registra y su número, y vos podés buscarlos en el sitio oficial de ese estado.Lo que ya cursaste: Si traés una tecnicatura, pedí que la evalúen antes de pagar. En Enovus, el reglamento fija un tope de hasta 75% de la carrera entre convalidación y reconocimiento de aprendizajes previos.

Es un máximo que se revisa caso a caso, y tu expediente puede quedar lejos de ahí.Los papeles del final: Diploma, historial académico y apostilla. Para presentar un título extranjero ante un organismo público, el portal oficial argentina.gob.ar distingue la convalidación, para países con convenio, de la revalidación ante una universidad nacional, para los que no lo tienen. Averiguá cuál te toca, porque el resultado depende de cada caso.Si estás por subir, llevate la grilla de los próximos dos meses. Marcá las semanas de bajada, restale lo que ya es de la familia y anotá cuántas horas te quedan. Con ese número y el calendario de la universidad al lado, vas a saber si te da para un bimestre completo o si conviene arrancar más adelante.