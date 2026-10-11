Comenzó el traslado de presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires pusieron en marcha el traslado de los presos alojados en la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. El procedimiento comenzó este domingo y forma parte del plan para desocupar definitivamente el penal ubicado en el barrio porteño de Devoto , tras un acuerdo entre ambas jurisdicciones.

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La primera etapa incluyó el traslado de 326 internos, según informó la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. El proceso continuará de manera progresiva , con un operativo diseñado para garantizar la seguridad durante los recorridos y organizar la distribución de los detenidos en las nuevas instalaciones.

Para coordinar la mudanza se conformó un Comando Unificado, integrado por fuerzas federales, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de la provincia de Buenos Aires. El organismo tiene a su cargo la planificación y ejecución de cada etapa del procedimiento.

Empezamos a trasladar a los presos de Devoto. Hoy llevamos a los primeros 326 internos a Marcos Paz, en un operativo histórico coordinado por un Comando Unificado que reúne a nuestras cinco Fuerzas Federales para garantizar la seguridad durante todo el traslado. Un paso más en… pic.twitter.com/vIeHlC8yJX

El esquema contempla las características y el perfil criminológico de cada interno, además de medidas para prevenir riesgos durante el recorrido desde Devoto hasta el establecimiento penitenciario de Marcos Paz.

El operativo se enmarca en el plan anunciado por el Ministerio de Seguridad, que prevé una mudanza gradual de los aproximadamente 1.500 presos alojados en el penal porteño. Las autoridades habían anticipado que el procedimiento se desarrollaría por etapas y que sería interrumpido temporalmente durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

AHORA. Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la Ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los Ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia. pic.twitter.com/e9w8TC44ls

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el inicio del proceso y destacó el trabajo conjunto con la administración nacional. Por su parte, Monteoliva señaló que el traslado comenzó con los primeros 326 detenidos y remarcó la coordinación de las fuerzas de seguridad involucradas.

Cómo es la nueva cárcel de Marcos Paz

El Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz fue construido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y entregado a la Nación para su puesta en funcionamiento. El predio ocupa 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad.

La capacidad total del establecimiento es de 2.232 internos, por lo que, además de recibir a los presos trasladados desde Devoto, permitirá alojar a otras personas detenidas actualmente en dependencias policiales porteñas.

Una vez finalizada la mudanza, está previsto trasladar a Marcos Paz a unos 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que se encuentran a disposición de la Justicia nacional.

La habilitación del nuevo complejo representa un paso central en el plan para cerrar la cárcel de Villa Devoto, cuyo traslado había sido postergado durante años. El objetivo oficial es completar el proceso de manera gradual y avanzar luego con el cierre definitivo del establecimiento penitenciario porteño.