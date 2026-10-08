Comienzan los alegatos por la muerte de Maradona: qué se juega cada uno de los siete acusados

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra este jueves en su etapa decisiva. Después de 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro comenzará a escuchar los alegatos finales de las partes, antes de avanzar hacia el veredicto.

Juicio por la muerte de Maradona: Luque y Cosachov harán su última declaración antes de los alegatos

Juicio por la muerte de Maradona: Fiscalía dará a conocer sus alegatos este jueves

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren serán los primeros en exponer. Tendrán un máximo de cuatro horas para presentar ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón su interpretación de las pruebas y sostener la acusación contra los siete profesionales de la salud que permanecen imputados.

Todos están acusados por homicidio simple con dolo eventual , una figura que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión. La hipótesis de la Fiscalía y de las querellas apunta a que hubo acciones y omisiones durante la atención médica de Maradona que tuvieron incidencia en su muerte.

En el banquillo se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque , la psiquiatra Agustina Cosachov , el psicólogo Carlos Díaz , los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni , el médico clínico Pedro Di Spagna y Nancy Forlini , coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.

Durante el juicio, los acusados buscaron explicar cuál fue su participación en la atención de Maradona y, en distintos casos, cuestionaron que se los considere médicos tratantes. Luque, Cosachov, Forlini y Di Spagna declararon por última vez la semana pasada y defendieron sus respectivas actuaciones.

Uno de los principales puntos de discusión será determinar qué ocurrió durante los últimos días de vida de Maradona y si su muerte podía haberse evitado. La acusación sostiene que el exfutbolista atravesó una prolongada agonía y que la atención recibida fue determinante en el desenlace.

Las defensas, en cambio, sostienen que Maradona sufrió un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible y buscan desligar a sus representados de una responsabilidad penal por su fallecimiento.

Cómo continúa el juicio

Después de la exposición de los fiscales, será el turno de las querellas, que comenzarán con el abogado Eduardo Ramírez, representante de Diego Maradona Junior. Los representantes de los particulares damnificados continuarán con sus alegatos el 13 y 14 de octubre.

Finalmente, llegará el turno de las defensas de los siete acusados, que expondrán sus argumentos durante las jornadas previstas para el 20, 21 y 22 de octubre.

Con el cierre de los alegatos, los jueces deberán analizar las pruebas producidas durante el debate y las posiciones de cada una de las partes antes de avanzar hacia la decisión sobre la responsabilidad penal de los acusados.