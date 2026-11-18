La AFA anunció que el VAR semiautomático debutará en la final del Clausura y promete darle otro ritmo a la Liga Profesional de Fútbol Argentino.

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El 12 de diciembre, en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata se va a jugar la final del Torneo Clausura y va a ser, al mismo tiempo, el bautismo de fuego de una tecnología nueva en el arbitraje argentino.

El sistema se llama SAOT (Semi-Automated Offside Technology, o Tecnología de Fuera de Juego Semiautomático), y desde ese partido quedará instalado en la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

En las próximas líneas, cómo funciona el sistema, qué cambia para los hinchas que siguen el partido y por qué los apostadores argentinos lo tienen ya en la mira. Las casas de apuestas con licencia en el país, como las que operan con código promocional Betano en Argentina, siguen de cerca este tipo de cambios porque afectan directamente a los mercados en vivo.

La final del Clausura tiene fecha y un invitado tecnológico. El SAOT debutará oficialmente en La Plata el 12 de diciembre y quedará instalado de forma definitiva para los encuentros de la Liga Profesional de Fútbol a partir del Torneo Clausura de 2027.

La herramienta no es nueva en el circuito del fútbol mundial, pero sí en Argentina. La AFA la incorpora para apoyar al VAR en la jugada que más controversia produce en cualquier partido: el fuera de juego.

¿Cómo funciona esta tecnología en la FIFA?

En la página de FIFA se explica paso a paso en qué consiste este sistema. Con dieciséis cámaras especializadas, montadas dentro del estadio, se siguen las posiciones de la pelota y los jugadores a razón de 50 veces por segundo. Por cada futbolista, el SAOT registra 29 puntos de datos en cada frame: hombros, caderas, rodillas, pies. Todas las partes del cuerpo que importan a la hora de marcar una posición adelantada.

La pelota se rastrea por tracking óptico y, cuando el balón del partido lo permite, también con un sensor integrado en su interior.

Cuando un atacante recibe un pase en posición de offside, el sistema envía una alerta automatizada al VAR en la sala de operaciones de video. El árbitro de video revisa la propuesta antes de pasarle el veredicto al colegiado del campo.

Una vez tomada la decisión, el SAOT produce una animación tridimensional con los mismos puntos de datos que la respaldan. Ese dibujo es el que aparece en la televisión y, cuando el estadio lo permite, también en las pantallas del propio recinto.

Ligas internacionales que ya la tienen

Con el SAOT, el fútbol argentino se mete en el club de las ligas que ya estandarizaron esta tecnología: Premier League, UEFA, CONMEBOL, Ligue 1, Brasileirão, Serie A, Liga MX y la Pro League belga, entre otras.

En Argentina, detrás del despliegue está la empresa Genius Sports, que opera el sistema a través de GeniusIQ, su plataforma basada en inteligencia artificial y datos deportivos.

Consecuencias de la incorporación de SAOT

El SAOT genera una réplica digital del partido en tiempo real y permite analizar cada jugada de fuera de juego con precisión milimétrica.

El cambio es más de software que de hardware. Las cámaras capturan la escena, sí, pero el verdadero motor está en el procesamiento de datos. Ahí es donde se afinan los tiempos de revisión y se respalda la decisión del árbitro con material que antes no existía o llegaba tarde.

Para el espectador, estos cambios implican menos tiempo muerto entre la jugada y la validación, y una animación 3D que ya no deja lugar a la sospecha de que la línea se trazó “a ojo”. Para el fútbol argentino, es homologar el mismo criterio que las grandes ligas en un apartado que había quedado rezagado.

Qué cambia para los apostadores en el juego en vivo

El SAOT reordena el arbitraje y, de paso, cambia la experiencia de quien apuesta mientras el partido ya está en juego. En las plataformas de apuestas deportivas, el juego en vivo se construye sobre decisiones que llegan en segundos, y ahí el nuevo sistema impacta de lleno.

El terreno más sensible son las microapuestas, esas que piden anticipar una jugada puntual: si se pita offside, si un remate termina en gol, si tal pase llega a destino.

Con revisiones de VAR más cortas y con mayor certeza en el fuera de juego, los mercados en vivo se suspenden menos y se liquidan más rápido. El apostador ve antes el resultado de su jugada y los operadores afinan sus cuotas con menos ruido.

El 12 de diciembre, en La Plata, se define el título y nadie puede perder de vista lo que está en juego. Sin embargo, el debut de esta tecnología obliga a mirar también al árbitraje, que tendrá su propia prueba de fuego ese mismo día.