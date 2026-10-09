Cómo será el nuevo SUV de Jeep que llega a la Argentina con ChatGPT incluido

Un SUV compacto, híbrido y con ChatGPT incorporado . Jeep inició en la Argentina la preventa del Avenger , un modelo cuyo nombre inevitablemente remite al universo de los superhéroes y que llegará con una particularidad inédita dentro de la gama local: será el primer vehículo electrificado de la marca comercializado en el país . Su presentación al público comenzará el próximo 21 de octubre .

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El modelo será ofrecido en tres versiones — Altitude, Longitude y Limited — y apunta principalmente al uso urbano. Con 4,1 metros de largo, se ubicará dentro de la familia de SUV de Jeep junto al Renegade, Compass y Commander, pero como una alternativa más compacta para ingresar a la marca.

Uno de los elementos que más llama la atención de su equipamiento es la incorporación de ChatGPT integrado al sistema del vehículo . Jeep Argentina confirmó oficialmente que la función estará disponible en el Avenger que llegará al mercado local, aunque todavía no detalló todas las características específicas que tendrá esta herramienta en las versiones argentinas.

En la presentación regional del modelo, Jeep explicó que la tecnología permitirá mantener conversaciones naturales con el vehículo , realizar consultas y utilizar la inteligencia artificial como asistente durante los viajes. Entre los ejemplos mencionados por la automotriz aparecen pedidos para modificar la temperatura del aire acondicionado, responder preguntas cotidianas o incluso ayudar a diseñar itinerarios.

En otros mercados, la marca describe a ChatGPT como una especie de “copiloto virtual” , pensado para ampliar las capacidades del tradicional asistente por voz mediante inteligencia artificial generativa.

El primer Jeep electrificado que se venderá en Argentina

Más allá de la inteligencia artificial, el Avenger marcará otro cambio importante para la automotriz. Todas las versiones destinadas al país utilizarán el motor T200 1.0 turbo de 120 CV, combinado con un sistema híbrido ligero MHEV de 12 voltios.

El conjunto estará asociado a una transmisión automática CVT de siete velocidades. Al tratarse de un sistema mild hybrid, la parte eléctrica trabaja principalmente como asistencia del motor de combustión y permite recuperar energía en determinadas situaciones, pero no ofrece largos recorridos utilizando exclusivamente electricidad como ocurre con un híbrido convencional o enchufable.

El SUV se fabrica en el Polo Industrial de Porto Real, Brasil, y fue desarrollado por Stellantis para América del Sur. El nombre Avenger no es nuevo a nivel internacional: el modelo comenzó su comercialización global en 2023 y actualmente tiene presencia en unos 70 países.

Tecnología, techo panorámico y asistencias a la conducción

La dotación tecnológica será uno de sus argumentos principales. Jeep anticipó un paquete de asistencias a la conducción ADAS de nivel 2, además de faros Matrix LED Vision, llantas de 18 pulgadas, freno de estacionamiento eléctrico y techo solar panorámico.

El Avenger mide 4,1 metros de largo y alrededor de 1,9 metros de ancho, con un ángulo de entrada de 22 grados y uno de salida de 33,6 grados. La posición de conducción será elevada y el interior incorporará una consola central alta, con un enfoque fuertemente tecnológico.

La automotriz pretende que el modelo funcione como una nueva puerta de entrada al universo Jeep, especialmente para usuarios que actualmente manejan hatchbacks y buscan pasar a un SUV compacto.

Cuánto costará el Jeep Avenger

Por ahora, Jeep no informó el precio oficial para la Argentina. La preventa ya comenzó y permite reservar una unidad mediante un anticipo de $500.000, tanto en los concesionarios oficiales como a través de los canales de venta de la marca.

Las especificaciones completas de cada una de las tres versiones y sus valores serán comunicados con el lanzamiento comercial. La presentación pública del Avenger en la Argentina está prevista a partir del 21 de octubre.