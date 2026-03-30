    • 30 de marzo de 2026 - 19:13

    Conmoción y profundo pesar por la muerte del padre Nicolás Benítez: se descompensó durante una misa

    La muerte ocurrió este domingo luego de sufrir una descompensación mientras celebraba la Santa Misa.

    Conmoción y profundo pesar por el fallecimiento del padre Nicolás Benítez: se descompensó durante una misa.

    Conmoción y profundo pesar por el fallecimiento del padre Nicolás Benítez: se descompensó durante una misa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comunidad religiosa del norte santafesino atraviesa horas de dolor tras conocerse la muerte del sacerdote Nicolás Benítez, ocurrido este domingo por la noche mientras celebraba la Santa Misa.

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    Según se informó oficialmente, el presbítero se descompensó durante la celebración en la parroquia, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud, donde fue ingresado a terapia intensiva. Minutos más tarde, sufrió un paro cardíaco del cual no logró recuperarse.

    La noticia fue comunicada por el obispo Ángel José Macín, quien expresó su pesar e invitó a la comunidad a acompañar este momento desde la fe: “Los invito a renovar, junto al Pueblo de Dios, nuestra confianza en Cristo muerto y resucitado. Que Dios lo tenga en su gloria”.

    Sus restos fueron velados en el Templo Parroquial de la ciudad de Avellaneda y sepultados en el cementerio de Reconquista.

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    El fallecimiento del padre Benítez generó una profunda conmoción entre fieles, colegas y vecinos, quienes destacaron su compromiso pastoral y su cercanía con la comunidad.

    COMUNICADO OFICIAL

    Estimados sacerdotes:

    Con profundo dolor les comunico el fallecimiento del Padre Nicolás Benítez hace aproximadamente una hora. Se descompuso durante la celebración de la Santa Misa en la parroquia, fue ingresado a terapia intensiva y poco minutos después se produjo un paro cardíaco del cual no pudo salir.

    Se está organizando su funeral, que en principio sería en Avellaneda, durante el día de mañana con el sepelio en horas de la tarde.

    A la espera de la inminente intervención quirúrgica, les envio mis más sentidas condolencias y a pesar de la conmoción que produce en cada uno de nosotros está noticia, los invito a renovar, junto al Pueblo de Dios, nuestra confianza en Cristo muerto y resucitado. Que Dios lo tenga en su gloria.

    Mons. Ángel José Macín.

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