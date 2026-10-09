Córdoba: prepara una monumental escultura del Cura Brochero para recibir al papa León XIV

A pocas semanas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el próximo martes 10 de noviembre, la provincia vive una cuenta regresiva marcada por los preparativos y homenajes. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la construcción de una imponente escultura del Cura Brochero, una obra de gran envergadura que será emplazada estratégicamente sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz.

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La pieza artística, que superará las tres toneladas de peso, se lleva adelante en un taller ubicado en barrio Centenario. Allí, un equipo especializado trabaja intensamente en la estructura interna y el ensamblaje de las distintas partes que conformarán el monumento. Debido a sus gigantescas dimensiones, el traslado implicará una logística compleja que incluirá un camión semirremolque y cortes de tránsito coordinados para facilitar la maniobra.

Uno de los detalles más emblemáticos y sorprendentes de la figura es su mano izquierda, la cual pesa aproximadamente 50 kilos y mide un metro de largo. Desde la organización detallaron que la escultura será montada por completo en el taller para verificar sus proporciones y luego se seccionará en varias partes para garantizar un transporte seguro.

"Es una obra muy significativa para los cordobeses y para todo el mundo. Sin duda, recibir al Papa con esta inauguración es muy importante", expresó uno de los responsables del proyecto en diálogo con TN.

José Gabriel del Rosario Brochero, conocido popularmente como el Cura Brochero, nació en 1840 en Villa Santa Rosa, Córdoba. Consagró gran parte de su vida a la labor pastoral y social en las zonas rurales de las sierras cordobesas, donde no solo evangelizó, sino que también impulsó la construcción de caminos, escuelas y capillas.

Conocido como el "cura gaucho", recorrió a lomo de mula extensos y difíciles territorios para asistir a las comunidades más vulnerables y alejadas. Su profunda entrega le valió la canonización por parte del papa Francisco en 2016, convirtiéndose así en el primer santo nacido y fallecido en la Argentina.

La agenda oficial del Papa en Córdoba

La visita papal, programada para el martes 10 de noviembre, estará precedida por una serie de actividades masivas. Los eventos comenzarán el lunes 9 con una vigilia juvenil que tendrá lugar en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El martes, la agenda oficial se desarrollará de la siguiente manera:

09:00 horas: Llegada del papa León XIV al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10:00 horas: Solemne misa presidida por el Sumo Pontífice en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (predio de FAdeA).

Recorrido: Tras la celebración litúrgica, el Papa realizará una recorrida a bordo del papamóvil para saludar de cerca a los fieles que se autoconvocuen en el lugar.