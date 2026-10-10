Crecida del río Uruguay: evacuaciones y alerta máxima en Entre Ríos y Corrientes

La sostenida crecida del río Uruguay mantiene en vilo a las provincias de Entre Ríos y Corrientes. En la ciudad entrerriana de Concordia, el Comité Operativo de Emergencias (COE) ya debió evacuar de forma preventiva a seis familias 22 personas entre adultos y menores debido al avance de las aguas en las zonas ribereñas más vulnerables.

El Gobierno reemplazará la tecnología china en áreas clave del Estado tras un acuerdo con EE.UU.

Según los reportes de la Prefectura Naval Argentina, el río alcanzó este sábado los 11,62 metros frente al puerto de Concordia, superando holgadamente la cota de alerta (11 metros) y aproximándose a la marca de evacuación fijada en 12,50 metros. Los informes técnicos proyectan que el nivel podría escalar hasta los 13 metros, lo que obligaría a ampliar el operativo de asistencia municipal.

El escenario hidrológico crítico se despliega a lo largo de varios municipios de la provincia:

Colón: El río registró 7,27 metros, manteniéndose en estado de alerta y con tendencia ascendente hacia los 7,70 metros, muy cerca de la cota de evacuación (7,90 metros). El municipio ya identificó a las familias con mayor riesgo de anegamiento.

Concepción del Uruguay: Con una marca de 5,56 metros, superó el umbral de alerta (5,30 metros) y las proyecciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) estiman que llegará a los 6,15 metros.

Gualeguaychú: La zona de la desembocadura y el puerto local registran mediciones en constante subida, bordeando los límites de evacuación.

Impacto en Corrientes y cierre de puertos

En la provincia de Corrientes, las consecuencias de la crecida ya se hacen sentir con fuerza. En Paso de los Libres, el puerto entró oficialmente en fase de evacuación tras superar los 9,18 metros (el límite es 8,50 metros), registrándose al menos 25 personas asistidas.

Por su parte, en la localidad de Alvear, las autoridades locales dispusieron el cierre del puerto y la suspensión del servicio de cruce fluvial hacia Brasil, luego de que el caudal alcanzara los 10 metros de altura.

El factor clave: la represa de Salto Grande y las lluvias

Los especialistas de la CARU advirtieron que la evolución del fenómeno en las próximas jornadas estará supeditada a las precipitaciones pronosticadas sobre la cuenca, los aportes provenientes del curso alto del río y el volumen de caudal que evacúe la represa hidroeléctrica de Salto Grande.

Las autoridades instaron a las poblaciones ribereñas a mantenerse informadas mediante los partes oficiales ante la posibilidad de nuevos anegamientos e incrementos en los niveles de alerta.