Es uno de los autos más baratos que se comercializa en la Argentina.

Cuánto cuesta el BYD Dolphin en octubre de 2026 en Argentina: precios y versiones

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El BYD Dolphin, junto a su variante urbana de entrada (Dolphin Mini), se ha convertido en el gran protagonista de la transformación eléctrica en el mercado automotor argentino.

Respaldado por la avanzada tecnología de baterías Blade (LFP) de la marca asiática y una propuesta de movilidad sustentable de alta demanda, este hatchback 100% eléctrico transcurre el mes de octubre de 2026 consolidado en los primeros puestos de patentamientos de vehículos ecológicos.

BYD Dolphin: versiones, autonomía y precios oficiales de referencia La gama disponible en la red de concesionarios oficiales se estructura principalmente en torno a opciones urbanas e intermedias, cotizadas habitualmente en moneda extranjera debido a su condición de vehículos importados extrazona:

BYD Dolphin Mini (GL): Se posiciona como la puerta de acceso al universo eléctrico de la marca. Su valor de lista oficial se ubica en torno a los USD 22.990 , transformándose en una alternativa de masiva adopción por su relación costo-producto en ciudad.

BYD Dolphin Mini (GS): La evolución del compacto urbano, que incorpora detalles estéticos distintivos y un nivel superior de asistencias a la conducción. Su precio sugerido ronda los USD 24.990 .

BYD Dolphin (Standard/Extended Range): El hatchback mediano del segmento superior, dotado de mayor habitabilidad y autonomía extendida, cotiza en un rango que parte desde los USD 29.900 según el nivel de equipamiento seleccionado. Consideraciones para la compra en el mercado local Al planificar la adquisición de un modelo de la familia BYD Dolphin en octubre de 2026, es importante contemplar los parámetros comerciales vigentes para los vehículos eléctricos importados: