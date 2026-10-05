El sedán líder en ventas actualizó sus valores este mes. Todos los detalles.

Cuánto cuesta el Fiat Cronos en octubre de 2026 en Argentina: precios y versiones

Compartir







El Fiat Cronos, el sedán compacto fabricado en la planta cordobesa de Ferreyra, continúa consolidándose como uno de los vehículos 0km más vendidos y patentados del mercado automotor argentino.

En un contexto económico dinámico y con listas de precios actualizadas por parte de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) y su red de concesionarios oficiales, repasamos cuánto cuesta acceder a cada una de sus versiones en este mes de octubre de 2026.

Fita Cronos: radiografía de versiones y precios oficiales La gama del Cronos mantiene su apuesta por la eficiencia, ofreciendo alternativas mecánicas centradas en el confiable motor naftero 1.3 litros GSE de 4 cilindros y 99 caballos de fuerza, combinable tanto con caja manual de cinco marchas como con una transmisión automática del tipo CVT.

De acuerdo con los listados oficiales de la red de concesionarios y los reportes de mercado para este periodo, los valores orientativos de entrada de gama y tope se escalonan de la siguiente manera:

Fiat Cronos Like 1.3 GSE (Manual): Se posiciona como la puerta de acceso al modelo. Su valor de lista oficial se ubica en torno a los $35.100.000 , siendo la variante preferida por quienes buscan bajo costo de mantenimiento y acceso directo a planes de ahorro.

Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus (Manual): Añade un niveau superior de tecnología y confort en el habitáculo. Su precio oficial al público ronda los $37.550.000 .

Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus (Automático CVT): Representa la opción de entrada para aquellos conductores que priorizan la comodidad de la caja automática sin escalar al tope de gama. Cotiza cerca de los $42.870.000 .

Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT (Automático): La versión más equipada y sofisticada del portfolio nacional, caracterizada por detalles estéticos diferenciales y mayores prestaciones de confort. Su valor de lista alcanza los $43.520.000. Factores a tener en cuenta en el mercado actual A la hora de visitar un concesionario oficial en octubre de 2026, es fundamental considerar que los importes expresados corresponden a las listas de precios sugeridos de fábrica. Estos valores de base por lo general no contemplan los gastos adicionales obligatorios que operan en el mercado local, tales como: