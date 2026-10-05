Cuánto cuesta el Fiat Cronos en octubre de 2026 en Argentina: precios y versiones

El Fiat Cronos, el sedán compacto fabricado en la planta cordobesa de Ferreyra, continúa consolidándose como uno de los vehículos 0km más vendidos y patentados del mercado automotor argentino.
El sedán líder en ventas actualizó sus valores este mes. Todos los detalles.
El Fiat Cronos, el sedán compacto fabricado en la planta cordobesa de Ferreyra, continúa consolidándose como uno de los vehículos 0km más vendidos y patentados del mercado automotor argentino.
En un contexto económico dinámico y con listas de precios actualizadas por parte de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) y su red de concesionarios oficiales, repasamos cuánto cuesta acceder a cada una de sus versiones en este mes de octubre de 2026.
La gama del Cronos mantiene su apuesta por la eficiencia, ofreciendo alternativas mecánicas centradas en el confiable motor naftero 1.3 litros GSE de 4 cilindros y 99 caballos de fuerza, combinable tanto con caja manual de cinco marchas como con una transmisión automática del tipo CVT.
De acuerdo con los listados oficiales de la red de concesionarios y los reportes de mercado para este periodo, los valores orientativos de entrada de gama y tope se escalonan de la siguiente manera:
Fiat Cronos Like 1.3 GSE (Manual): Se posiciona como la puerta de acceso al modelo. Su valor de lista oficial se ubica en torno a los $35.100.000, siendo la variante preferida por quienes buscan bajo costo de mantenimiento y acceso directo a planes de ahorro.
Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus (Manual): Añade un niveau superior de tecnología y confort en el habitáculo. Su precio oficial al público ronda los $37.550.000.
Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus (Automático CVT): Representa la opción de entrada para aquellos conductores que priorizan la comodidad de la caja automática sin escalar al tope de gama. Cotiza cerca de los $42.870.000.
Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT (Automático): La versión más equipada y sofisticada del portfolio nacional, caracterizada por detalles estéticos diferenciales y mayores prestaciones de confort. Su valor de lista alcanza los $43.520.000.
A la hora de visitar un concesionario oficial en octubre de 2026, es fundamental considerar que los importes expresados corresponden a las listas de precios sugeridos de fábrica. Estos valores de base por lo general no contemplan los gastos adicionales obligatorios que operan en el mercado local, tales como:
Flete y formularios: Costos de traslado del vehículo desde la terminal de Córdoba hasta el punto de venta y patentamiento inicial.
Patente y altas provinciales: Los impuestos de radicación varían según la jurisdicción del comprador.
Sobreprecios o bonificaciones: Dependiendo de la disponibilidad física de stock en los salones de venta y la vigencia de herramientas financieras (como financiación a tasa 0% o bonificaciones temporales de fábrica), es posible hallar variaciones comerciales al negociar la unidad 0km.
Con una propuesta de diseño vigentes, costos de mantenimiento contenidos frente a rivales de segmento importados y una alta valorización en el mercado de usados, el Fiat Cronos reafirma su vigencia absoluta en las calles argentinas durante la recta final de 2026.