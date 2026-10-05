Cuánto cuesta el Volkswagen Tera en octubre de 2026 en Argentina: precios y versiones

El Volkswagen Tera, el flamante SUV compacto del segmento B que desembarcó para posicionarse como una de las apuestas más fuertes de la marca alemana en la región, atraviesa el mes de octubre de 2026 consolidado firmemente en los listados de patentamientos locales.
Fabricado bajo los estándares globales de la plataforma MQB, este modelo combina un planteo moderno, dimensiones urbanas y una alta carga tecnológica.
VW Tera: versiones, configuraciones mecánicas y precios oficiales
La gama del Tera se estructura en cuatro niveles de equipamiento, articulados en torno a dos opciones mecánicas bien diferenciadas: el motor atmosférico 1.6 MSI de 110 CV para la variante de entrada, y el eficiente bloque turboalimentado 1.0 TSI (170 TSI) de 101 CV asociado exclusivamente a transmisiones automáticas para el resto del porfolio.
Con base en las listas oficiales informadas por la red de concesionarios oficiales para este periodo, los valores orientativos de venta se distribuyen de la siguiente manera:
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Volkswagen Tera Trend MSI (Manual): Representa la puerta de acceso al modelo. Equipa caja manual de cinco marchas y su valor de lista oficial se ubica en los $38.430.000.
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Volkswagen Tera Comfort 170 TSI (Automático): La alternativa inicial provista de motorización turbo y caja automática de seis velocidades, cotizando cerca de los $43.460.000.
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Volkswagen Tera High 170 TSI (Automático): Incorpora un salto cualitativo en asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y estética superior, alcanzando un precio de $47.690.000.
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Volkswagen Tera Outfit 170 TSI (Automático): Se posiciona como el tope de gama con detalles de personalización exclusiva orientados a un público joven. Su valor de lista llega a los $48.880.000.
Consideraciones comerciales en los concesionarios
Al planificar la compra de un Volkswagen Tera 0km en octubre de 2026, es necesario tener en cuenta que los montos mencionados corresponden estrictamente a los precios sugeridos de lista de fábrica. En la operatoria cotidiana de los salones de venta, estos números finales suelen complementarse con:
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Gastos administrativos y de traslado: El flete desde los centros logísticos y los formularios de patentamiento inicial.
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Aranceles de inscripción local: Tasas de alta temprana que varían de acuerdo con cada provincia o municipio de radicación.
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Disponibilidad y bonificaciones: Factores comerciales variables, como la existencia física de stock por color o las líneas de financiación a tasa preferencial promovidas por la marca.
Con un diseño exterior robusto, conectividad de última generación a través de pantallas táctiles integradas y seis airbags de serie en toda la familia, el Volkswagen Tera continúa ganando terreno en el competitivo mercado de los utilitarios deportivos compactos.