Uno de los autos más vendidos en 2026 actualizó sus precios. Los detalles.

Cuánto cuesta el Volkswagen Tera en octubre de 2026 en Argentina: precios y versiones

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El Volkswagen Tera, el flamante SUV compacto del segmento B que desembarcó para posicionarse como una de las apuestas más fuertes de la marca alemana en la región, atraviesa el mes de octubre de 2026 consolidado firmemente en los listados de patentamientos locales.

Fabricado bajo los estándares globales de la plataforma MQB, este modelo combina un planteo moderno, dimensiones urbanas y una alta carga tecnológica.

VW Tera: versiones, configuraciones mecánicas y precios oficiales La gama del Tera se estructura en cuatro niveles de equipamiento, articulados en torno a dos opciones mecánicas bien diferenciadas: el motor atmosférico 1.6 MSI de 110 CV para la variante de entrada, y el eficiente bloque turboalimentado 1.0 TSI (170 TSI) de 101 CV asociado exclusivamente a transmisiones automáticas para el resto del porfolio.

Con base en las listas oficiales informadas por la red de concesionarios oficiales para este periodo, los valores orientativos de venta se distribuyen de la siguiente manera:

Volkswagen Tera Trend MSI (Manual): Representa la puerta de acceso al modelo. Equipa caja manual de cinco marchas y su valor de lista oficial se ubica en los $38.430.000 .

Volkswagen Tera Comfort 170 TSI (Automático): La alternativa inicial provista de motorización turbo y caja automática de seis velocidades, cotizando cerca de los $43.460.000 .

Volkswagen Tera High 170 TSI (Automático): Incorpora un salto cualitativo en asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y estética superior, alcanzando un precio de $47.690.000 .

Volkswagen Tera Outfit 170 TSI (Automático): Se posiciona como el tope de gama con detalles de personalización exclusiva orientados a un público joven. Su valor de lista llega a los $48.880.000. Consideraciones comerciales en los concesionarios Al planificar la compra de un Volkswagen Tera 0km en octubre de 2026, es necesario tener en cuenta que los montos mencionados corresponden estrictamente a los precios sugeridos de lista de fábrica. En la operatoria cotidiana de los salones de venta, estos números finales suelen complementarse con: