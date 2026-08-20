    • 20 de agosto de 2026 - 21:50

    Cuidado de niños: conocé los valores oficiales que rigen para las niñeras este mes

    Se conocieron los montos que cobra una niñera por su trabajo por hora. Los montos a tener en cuenta para las familias.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Para las familias que cuentan con ayuda en el cuidado de los más chicos, mantenerse al día con las escalas salariales es fundamental. En agosto de 2026, el personal comprendido en la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajadores de casas particulares mantiene los valores establecidos el mes pasado, al no haberse producido nuevas actualizaciones paritarias.

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    Escala salarial vigente (Agosto 2026)

    De acuerdo con la última resolución oficial, los valores mínimos que sirven de referencia para el sector son:

    Por hora con retiro: $3.996,45

    Por hora sin retiro: $4.435,86

    Por mes con retiro: $505.302,76

    Por mes sin retiro: $558.972,92

    Nota: Estos valores representan los pisos salariales obligatorios. Las partes pueden acordar, de común acuerdo, un monto superior a estas cifras.

    Adicionales a considerar

    Es importante recordar que el sueldo final puede verse incrementado por dos conceptos clave:

    Antigüedad: Las trabajadoras tienen derecho a un adicional del 1% del salario básico por cada año trabajado (tomando como base la antigüedad acumulada desde septiembre de 2020).

    Zona desfavorable: Aquellas trabajadoras que se desempeñen en provincias como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, acceden a un plus adicional del 31% sobre el salario básico.

    Panorama para los próximos meses

    El último incremento salarial, homologado mediante la Resolución 4/2026, abarcó los meses de abril a julio, dejando la escala estable para el inicio de este mes. Por el momento, el sector se mantiene a la espera de una nueva convocatoria por parte de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para discutir futuras actualizaciones salariales.

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