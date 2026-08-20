Orgullo científico: desarrollan en el país un test rápido y económico para detectar el dengue

Frente al desafío constante que representan los brotes epidémicos, la ciencia nacional avanza con una solución clave para la salud pública. Un equipo de investigadores del CONICET en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR) se encuentra desarrollando un nuevo test rápido para detectar el virus del dengue en sus fases iniciales.

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El proyecto, liderado por la científica Elisa Bolatti, busca ofrecer una metodología sencilla, veloz y de menor costo en comparación con los métodos tradicionales, facilitando la detección en guardias y centros de atención primaria de todo el país sin la necesidad de aparatología compleja.

A diferencia de la mayoría de las pruebas diagnósticas actuales que emplean anticuerpos tradicionales, este desarrollo científico utiliza aptámeros como sensores moleculares.

Se trata de moléculas sintéticas diseñadas en laboratorio capaces de unirse con extrema precisión a la proteína NS1, la cual circula en altas concentraciones en la sangre durante los primeros días de contraída la enfermedad. Según detallaron los especialistas, el uso de estos componentes no solo simplifica la producción, sino que reduce significativamente los costos de fabricación.

Detección precoz: El objetivo principal es identificar el virus en la etapa temprana de la infección, permitiendo un manejo clínico más rápido para prevenir complicaciones graves en los pacientes.

Acceso descentralizado: A diferencia de técnicas altamente sensibles como la PCR —que exigen laboratorios especializados y personal con alta formación—, este test está pensado para ser utilizado directamente en el punto de atención sanitaria.

Plazos previstos: Tras años de investigación previa en prototipos similares desarrollados para COVID-19 y VPH, el equipo apunta a tener optimizado el prototipo funcional durante el transcurso de 2027 para iniciar las evaluaciones con muestras clínicas.

Este avance representa un paso fundamental para fortalecer la capacidad de diagnóstico temprano en el sistema de salud argentino, anticipándose a las demandas de futuras temporadas de circulación viral.