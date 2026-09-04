Desde que llegaron los streamers, el entretenimiento no es igual: con la mira en Argentina

Sin duda alguna, el consumo de medios en Argentina atravesó (y sigue atravesando) un cambio de paradigma radical. Ya no hablamos de la televisión tradicional, con sus horarios rígidos y formatos estructurados, sino que el foco está puesto en las plataformas de transmisión en vivo. Lo que comenzó como un pasatiempo de jóvenes entusiastas transmitiendo desde sus habitaciones se ha consolidado como una industria que mueve millones y también como el fenómeno cultural más influyente del siglo XXI.

Es por eso que, en este artículo, daremos cuenta de cómo los famosos "streamers" o creadores de contenido no solo reemplazaron la grilla televisiva, sino que rediseñan, día a día, la relación con las audiencias, instaurando un lenguaje propio, espontáneo y mucho más horizontal.

La evolución del sector traspasó el universo de los eSports y los videojuegos para colonizar la discusión cotidiana, con especial foco en el fútbol y la actualidad. Figuras como Davo Xeneize o La Cobra revolucionaron el análisis deportivo. Lejos de las mesas de debate técnico tradicionales, estos creadores ofrecen opiniones apasionadas, debates de "café" virtual en tiempo real y transmisiones de reacciones donde la interacción con el chat es la clave del éxito.

Esta descentralización del entretenimiento impulsó la diversificación de las plataformas de contenido. Si bien Twitch fue el motor inicial, el desembarco de Kick generó una reconfiguración financiera y técnica. La nueva plataforma captó a grandes referentes gracias a contratos lucrativos, mayor libertad de transmisión y reglas comerciales más laxas.

En este nuevo panorama dinámico, donde las marcas buscan asociarse de manera orgánica a audiencias jóvenes y nativas digitales, plataformas globales de apuestas y entretenimiento digital han encontrado en las transmisiones en vivo el canal de comunicación perfecto. En ese sentido, opciones consolidadas de iGaming y apuestas deportivas como VBET casino se han integrado de forma coherente en las transmisiones de deportes y gaming, ofreciendo a los espectadores experiencias de entretenimiento complementarias, bonos exclusivos y un entorno interactivo seguro adaptado al público latinoamericano.

Si hablamos de streamers, hablamos de Coscu

Eso sí... para comprender esta transformación es imprescindible nombrar a Martín Pérez Disalvo, conocido popularmente como Coscu. Considerado el pionero de la escena local, sentó las bases de una comunidad que unificó el gaming, la música urbana y el estilo de vida adolescente. A través de la Coscu Army, legitimó la figura del streamer en Argentina, demostrando que miles de personas podían permanecer conectadas durante horas para acompañar a una persona frente a una cámara web.

A esta primera ola le siguieron figuras como Iván Buhajeruk, alias Spreen, quien llevó los números de audiencia a récords históricos globales tanto en Twitch como en plataformas emergentes como Kick. La versatilidad de Spreen para combinar eventos de videojuegos, humor absurdo e interactividad constante convirtió su canal en un polo de atracción irresistible para las marcas más importantes del mercado.

¿De qué va el famoso fenómeno de los canales?

Paralelamente al crecimiento del streamer individual en su habitación, Argentina presenció el nacimiento y la explosión de los medios de streaming como Luzu TV, OLGA o Blender. Encabezados por figuras mediáticas y productores capacitados, estos canales adaptaron el formato radial e innovaron la grilla diaria con programas en vivo emitidos por YouTube y Twitch.

Estos canales combinan el ritmo del streaming (chat interactivo en pantalla, libertad narrativa, espontaneidad) con la producción de la televisión abierta. Llenaron estadios de fútbol y teatros icónicos con producciones propias, demostrando que el público joven no abandonó los contenidos extensos, sino que exigió un tono de voz diferente: uno que hablara con cercanía, sin libretos rígidos ni interrupciones comerciales invasivas.

La clave está en la comunidad

El verdadero secreto del éxito de los streamers argentinos reside en la construcción de sentido de pertenencia. La televisión tradicional funcionó históricamente bajo un modelo unidireccional donde un emisor emite y un receptor pasivo consume. El streaming rompió ese esquema mediante pilares fundamentales. Veamos.

Participación activa: el espectador no solo mira, sino que opina en tiempo real, modela la conversación y guía el rumbo del contenido.

Financiamiento colaborativo: la audiencia sostiene los proyectos a través de suscripciones, donaciones y mecenazgo directo.

Impacto sociocultural: las jergas y chistes internos nacidos en las salas de chat trascienden la pantalla para invadir escuelas, clubes y espacios de trabajo.

Nuevas métricas de relevancia: el éxito ya no se mide únicamente por el rating instantáneo, sino por la capacidad de generar comunidad, alcance orgánico e identidad cultural en las redes sociales.

Los streamers argentinos ya no representan una alternativa de nicho; son el centro de la escena del entretenimiento nacional. Su influencia no solo transformó la industria publicitaria y el periodismo deportivo, sino que rediseñó para siempre la manera en que los argentinos se acompañan, se informan y se divierten.

En resumen...

Con todo lo visto, podemos decir que lejos de ser una moda pasajera, el fenómeno del streaming en Argentina consolidó un cambio cultural definitivo en el consumo de contenidos. La combinación de cercanía, interactividad y libertad creativa redefinió las reglas de la comunicación actual, marcando el camino de una industria que sigue expandiendo sus fronteras a paso firme.