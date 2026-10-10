Desnudos falsos con inteligencia artificial: qué hacer si sos víctima y cómo denunciar

Una simple fotografía publicada en redes sociales puede convertirse en el insumo para crear una imagen íntima o un desnudo falso generado mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Esta modalidad de violencia digital y acoso se viraliza en cuestión de minutos y deja a las víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad.

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El problema cobró relevancia nacional tras lo ocurrido en el Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, donde más de 40 alumnas adolescentes resultaron afectadas por la difusión de imágenes sexuales falsas creadas por sus propios compañeros, un caso que derivó en la imputación de dos menores de 15 años.

Ante un episodio de esta índole, los especialistas en ciberdelitos remarcan que el primer paso fundamental es no borrar el material de inmediato sin antes resguardar las pruebas.

Aunque las capturas de pantalla son un punto de partida inicial, resulta imprescindible contar con un asesoramiento adecuado para conservar de forma correcta los enlaces web (URLs), los perfiles de los emisores y las fechas exactas de publicación.

Por su parte, en situaciones donde la difusión de la imagen va acompañada de amenazas o exigencias económicas para no difundir el contenido, la recomendación de los expertos es rotunda: no pagar ni negociar. Ceder a la extorsión no frena la circulación del material ni garantiza que la agresión se detenga.

El marco legal en Argentina y las figuras penales

Desde la perspectiva jurídica, la creación y difusión de imágenes sexuales falsas con IA puede constituir un delito en el país. En los casos que involucran a personas menores de edad, estos hechos suelen encuadrarse dentro de los tipos penales vinculados a la distribución o tenencia de material de abuso sexual infantil (como contempla el artículo 128 del Código Penal).

En el caso de adultos, aunque no exista una figura penal única y específica exclusiva para la IA, el hecho puede ser sancionado a través de figuras como la extorsión, las amenazas o contravenciones ligadas a la difusión no consentida de material íntimo.

Existen herramientas internacionales y canales nacionales habilitados para frenar la propagación de estos archivos y brindar contención a las víctimas:

Herramientas digitales de bloqueo

StopNCII.org: Es un servicio gratuito destinado a adultos que permite bloquear e impedir la difusión de imágenes íntimas o desnudos falsos generados con IA en distintas plataformas digitales. Funciona generando una "huella digital" (hash) del archivo directamente desde el dispositivo de la víctima, sin necesidad de subir la foto.

Take It Down: Desarrollada por el NCMEC (EE. UU.), esta plataforma cumple la misma función de protección y bloqueo para contenidos que involucran a menores de edad.

Canales de denuncia y contención en Argentina

Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI): Recibe denuncias por delitos informáticos a través del correo electrónico [email protected].

Línea 137: Brinda atención, contención y asesoramiento gratuito a víctimas de violencia las 24 horas del día.

Línea 102: Servicio gratuito y confidencial especializado en la atención y contención de niños, niñas y adolescentes.