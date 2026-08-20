Destituyeron a un juez federal de Mar del Plata por publicaciones antisemitas en redes sociales

El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura consideró que Alfredo López incurrió en mal desempeño por una serie de mensajes publicados en X.

El juez federal de Mar del Plata Alfredo López fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, luego de ser considerado responsable de mal desempeño por una serie de publicaciones antisemitas y discriminatorias que realizó en redes sociales. La decisión puso fin al proceso disciplinario iniciado en su contra.

Los mensajes que quedaron bajo análisis López era titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata y había sido denunciado en marzo de 2025 por organizaciones como la DAIA, el Foro Argentino contra el Antisemitismo y abogados de la Fundación Apolo.

Durante el jury se analizaron 15 publicaciones realizadas en su cuenta de X, que fueron consideradas incompatibles con las obligaciones y el decoro exigidos a un magistrado. El tribunal entendió que no se trataba de episodios aislados, sino de una conducta reiterada.

Entre las expresiones cuestionadas hubo referencias ofensivas hacia integrantes de la comunidad judía y publicaciones que fueron consideradas parte de un patrón de discriminación. Según la acusación, el magistrado también difundió mensajes relacionados con teorías conspirativas y promovió el hostigamiento en redes sociales.

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, UN JUEZ ES DESTITUIDO POR ANTISEMITA pic.twitter.com/ep6uw0w4j6 — Foro Argentino Contra el Antisemitismo (@FACA_arg) August 18, 2026 El juez había presentado su renuncia El proceso contra López avanzó pese a que el magistrado había presentado su renuncia en abril de 2026. El Gobierno decidió no aceptarla mientras se encontraba abierto el procedimiento disciplinario, por lo que el jury continuó hasta llegar a la resolución de destitución.