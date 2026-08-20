    • 20 de agosto de 2026 - 10:29

    Destituyeron a un juez federal de Mar del Plata por publicaciones antisemitas en redes sociales

    El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura consideró que Alfredo López incurrió en mal desempeño por una serie de mensajes publicados en X.

    Juez Alfredo López. Foto: Archivo Google.

    Juez Alfredo López. Foto: Archivo Google.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El juez federal de Mar del Plata Alfredo López fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, luego de ser considerado responsable de mal desempeño por una serie de publicaciones antisemitas y discriminatorias que realizó en redes sociales. La decisión puso fin al proceso disciplinario iniciado en su contra.

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    Los mensajes que quedaron bajo análisis

    López era titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata y había sido denunciado en marzo de 2025 por organizaciones como la DAIA, el Foro Argentino contra el Antisemitismo y abogados de la Fundación Apolo.

    Durante el jury se analizaron 15 publicaciones realizadas en su cuenta de X, que fueron consideradas incompatibles con las obligaciones y el decoro exigidos a un magistrado. El tribunal entendió que no se trataba de episodios aislados, sino de una conducta reiterada.

    Entre las expresiones cuestionadas hubo referencias ofensivas hacia integrantes de la comunidad judía y publicaciones que fueron consideradas parte de un patrón de discriminación. Según la acusación, el magistrado también difundió mensajes relacionados con teorías conspirativas y promovió el hostigamiento en redes sociales.

    El juez había presentado su renuncia

    El proceso contra López avanzó pese a que el magistrado había presentado su renuncia en abril de 2026. El Gobierno decidió no aceptarla mientras se encontraba abierto el procedimiento disciplinario, por lo que el jury continuó hasta llegar a la resolución de destitución.

    Durante el proceso, López sostuvo que las acusaciones respondían a una persecución ideológica y defendió sus publicaciones como expresiones realizadas en sus redes personales. Sin embargo, el Jurado de Enjuiciamiento consideró que su conducta configuró mal desempeño y resolvió removerlo definitivamente del Poder Judicial.

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