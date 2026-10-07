Dos bares de Buenos Aires se metieron entre los 50 mejores del mundo

Los bares porteños Tres Monos y Victor Audio Bar fueron distinguidos en la edición 2026 de los "The 50 Best Bars" en Milán, ubicándose en los puestos 21 y 31 del prestigioso ranking mundial de coctelería.

La coctelería argentina volvió a brillar en el mapa internacional. Durante la ceremonia de la edición 2026 del prestigioso ranking “The 50 Best Bars”, celebrada en Milán, Italia, dos establecimientos porteños fueron seleccionados entre los mejores del planeta. Se trata de Tres Monos, que escaló hasta el puesto 21, y Victor Audio Bar, que debutó de manera sobresaliente en el casillero 31.

El listado, elaborado a partir del criterio y los votos de más de 800 especialistas globales de la industria de las bebidas, ratifica el gran momento que atraviesa la escena gastronómica y de barras en la Ciudad de Buenos Aires.

Tres Monos: identidad local y productos argentinos en el puesto 21 Ubicado en el corazón de Palermo (Guatemala 4899) y comandado por Seba Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke, Tres Monos consolidó su propuesta de bar de barrio con proyección global.

Con una fachada negra y luces de neón rosa adornadas con cabezas de primates, el lugar prioriza la cercanía con una barra íntima de pocos asientos. Entre sus creaciones destaca el Julep de D10S, un homenaje coctelero a Diego Maradona elaborado a base de licor de hierbas argentinas, amaros, miso de fresa y pomelo.

Victor Audio Bar: el debut de la coctelería melómana en Palermo Por su parte, Victor Audio Bar (Soler 5130) ingresó por primera vez al ranking internacional en el puesto 31. Nacido como una colaboración entre el equipo de Tres Monos y el exitoso restaurante Niño Gordo, el espacio propone un concepto inspirado en los salones musicales japoneses y en la atmósfera nocturna de Nueva York.