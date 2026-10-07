    • 7 de octubre de 2026 - 19:19

    Dos bares de Buenos Aires se metieron entre los 50 mejores del mundo

    Los bares porteños Tres Monos y Victor Audio Bar fueron distinguidos en la edición 2026 de los "The 50 Best Bars" en Milán, ubicándose en los puestos 21 y 31 del prestigioso ranking mundial de coctelería.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La coctelería argentina volvió a brillar en el mapa internacional. Durante la ceremonia de la edición 2026 del prestigioso ranking “The 50 Best Bars”, celebrada en Milán, Italia, dos establecimientos porteños fueron seleccionados entre los mejores del planeta. Se trata de Tres Monos, que escaló hasta el puesto 21, y Victor Audio Bar, que debutó de manera sobresaliente en el casillero 31.

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    El listado, elaborado a partir del criterio y los votos de más de 800 especialistas globales de la industria de las bebidas, ratifica el gran momento que atraviesa la escena gastronómica y de barras en la Ciudad de Buenos Aires.

    Tres Monos: identidad local y productos argentinos en el puesto 21

    Ubicado en el corazón de Palermo (Guatemala 4899) y comandado por Seba Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke, Tres Monos consolidó su propuesta de bar de barrio con proyección global.

    Con una fachada negra y luces de neón rosa adornadas con cabezas de primates, el lugar prioriza la cercanía con una barra íntima de pocos asientos. Entre sus creaciones destaca el Julep de D10S, un homenaje coctelero a Diego Maradona elaborado a base de licor de hierbas argentinas, amaros, miso de fresa y pomelo.

    Victor Audio Bar: el debut de la coctelería melómana en Palermo

    Por su parte, Victor Audio Bar (Soler 5130) ingresó por primera vez al ranking internacional en el puesto 31. Nacido como una colaboración entre el equipo de Tres Monos y el exitoso restaurante Niño Gordo, el espacio propone un concepto inspirado en los salones musicales japoneses y en la atmósfera nocturna de Nueva York.

    Oculto detrás de unas cortinas, el local combina sillones de terciopelo rojo, mesas de mármol y música seleccionada por dos DJs cada noche. En la barra, encabezada por Demian Cocha, se lucen cócteles clásicos y reversiones de alta gama como el 50/50 de su barra de martinis, acompañado por opciones para comer al paso como croquetas de macarrones con queso, cóctel de gambas y chuletón.

    El listado completo

    1. Bar Leone, Hong Kong

    2. Moebius Milano, Milán

    3. Alquímico, Cartagena

    4. Bar Us, Bangkok

    5. Line, Atenas

    6. Handshake Speakeasy, Ciudad de México

    7. Zest, Seúl

    8. Connaught Bar, Londres

    9. Lady Bee, Lima

    10. Bar Mauro, Ciudad de México

    11. Schmuck, Nueva York

    12. Hope & Sesame, Guangzhou

    13. The Cambridge Public House, París

    14. Sip & Guzzle, Nueva York

    15. Bar Nouveau, París

    16. Sips, Barcelona

    17. Paradiso, Barcelona

    18. Jigger & Pony, Singapur

    19. The Bar in Front of the Bar, Atenas

    20. Exímia, San Pablo

    21. Tres Monos, Buenos Aires

    22. Mamba Negra, Medellín

    23. De Vie, París

    24. Himkok, Oslo

    25. Argo, Hong Kong

    26. Danico, París

    27. Dry Wave Cocktail Studio, Bangkok

    28. El Gallo Altanero, Guadalajara

    29. Satan’s Whiskers, Londres

    30. BKK Social Club, Bangkok

    31. Victor Audio Bar, Buenos Aires

    32. Waltz, Londres

    33. Locale Firenze, Florencia

    34. Mirror Bar, Bratislava

    35. Tan Tan, San Pablo

    36. Montana, Hong Kong

    37. Sastrería Martínez, Lima

    38. Nutmeg & Clove, Singapur

    39. Bar Carmen, Medellín

    40. Barro Negro, Atenas

    41. Gokan, Hong Kong

    42. Mimi Kakushi, Dubái

    43. Nouvelle Vague, Tirana

    44. Bar Benfiddich, Tokio

    45. Caretaker’s Cottage, Melbourne

    46. Martiny’s, Nueva York

    47. Tlecn, Ciudad de México

    48. Virtù, Tokio

    49. Bar Snack, Nueva York

    50. Angelita, Madrid

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