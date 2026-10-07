Dos bares de Buenos Aires se metieron entre los 50 mejores del mundo

La coctelería argentina volvió a brillar en el mapa internacional. Durante la ceremonia de la edición 2026 del prestigioso ranking “The 50 Best Bars”, celebrada en Milán, Italia, dos establecimientos porteños fueron seleccionados entre los mejores del planeta. Se trata de Tres Monos, que escaló hasta el puesto 21, y Victor Audio Bar, que debutó de manera sobresaliente en el casillero 31.
El listado, elaborado a partir del criterio y los votos de más de 800 especialistas globales de la industria de las bebidas, ratifica el gran momento que atraviesa la escena gastronómica y de barras en la Ciudad de Buenos Aires.
Tres Monos: identidad local y productos argentinos en el puesto 21
Ubicado en el corazón de Palermo (Guatemala 4899) y comandado por Seba Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke, Tres Monos consolidó su propuesta de bar de barrio con proyección global.
Con una fachada negra y luces de neón rosa adornadas con cabezas de primates, el lugar prioriza la cercanía con una barra íntima de pocos asientos. Entre sus creaciones destaca el Julep de D10S, un homenaje coctelero a Diego Maradona elaborado a base de licor de hierbas argentinas, amaros, miso de fresa y pomelo.
Victor Audio Bar: el debut de la coctelería melómana en Palermo
Por su parte, Victor Audio Bar (Soler 5130) ingresó por primera vez al ranking internacional en el puesto 31. Nacido como una colaboración entre el equipo de Tres Monos y el exitoso restaurante Niño Gordo, el espacio propone un concepto inspirado en los salones musicales japoneses y en la atmósfera nocturna de Nueva York.
Oculto detrás de unas cortinas, el local combina sillones de terciopelo rojo, mesas de mármol y música seleccionada por dos DJs cada noche. En la barra, encabezada por Demian Cocha, se lucen cócteles clásicos y reversiones de alta gama como el 50/50 de su barra de martinis, acompañado por opciones para comer al paso como croquetas de macarrones con queso, cóctel de gambas y chuletón.
El listado completo
1. Bar Leone, Hong Kong
2. Moebius Milano, Milán
3. Alquímico, Cartagena
4. Bar Us, Bangkok
5. Line, Atenas
6. Handshake Speakeasy, Ciudad de México
7. Zest, Seúl
8. Connaught Bar, Londres
9. Lady Bee, Lima
10. Bar Mauro, Ciudad de México
11. Schmuck, Nueva York
12. Hope & Sesame, Guangzhou
13. The Cambridge Public House, París
14. Sip & Guzzle, Nueva York
15. Bar Nouveau, París
16. Sips, Barcelona
17. Paradiso, Barcelona
18. Jigger & Pony, Singapur
19. The Bar in Front of the Bar, Atenas
20. Exímia, San Pablo
21. Tres Monos, Buenos Aires
22. Mamba Negra, Medellín
23. De Vie, París
24. Himkok, Oslo
25. Argo, Hong Kong
26. Danico, París
27. Dry Wave Cocktail Studio, Bangkok
28. El Gallo Altanero, Guadalajara
29. Satan’s Whiskers, Londres
30. BKK Social Club, Bangkok
31. Victor Audio Bar, Buenos Aires
32. Waltz, Londres
33. Locale Firenze, Florencia
34. Mirror Bar, Bratislava
35. Tan Tan, San Pablo
36. Montana, Hong Kong
37. Sastrería Martínez, Lima
38. Nutmeg & Clove, Singapur
39. Bar Carmen, Medellín
40. Barro Negro, Atenas
41. Gokan, Hong Kong
42. Mimi Kakushi, Dubái
43. Nouvelle Vague, Tirana
44. Bar Benfiddich, Tokio
45. Caretaker’s Cottage, Melbourne
46. Martiny’s, Nueva York
47. Tlecn, Ciudad de México
48. Virtù, Tokio
49. Bar Snack, Nueva York
50. Angelita, Madrid