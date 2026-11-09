Edmundo Ramos, el ingeniero cordobés que convirtió la basura en combustible: cómo funciona el auto que recorre rutas sin usar una sola gota de nafta

En la tranquila localidad cordobesa de Anizacate, el ingenio y la perseverancia dieron origen a una innovación que desafía las bases del transporte moderno. Edmundo Ramos , un ingeniero argentino, logró transformar un concepto que parecía reservado para la ciencia ficción en una realidad tangible: mover un automóvil utilizando únicamente residuos orgánicos secos como fuente de energía.

El proyecto, bautizado como "Auto Basura" , se convirtió en una demostración práctica de cómo la tecnología bioclimática y la economía circular pueden ofrecer soluciones concretas frente al problema de los combustibles fósiles y la gestión de desechos.

El desarrollo no fue fruto del azar ni de un hallazgo fortuito, sino el resultado de más de una década de investigación, ensayos y pruebas de laboratorio. Ramos comenzó a trabajar en la idea impulsado por una inquietud fundamental sobre el futuro energético y el inevitable agotamiento de las reservas de petróleo. Ante la perspectiva de un escenario global donde los hidrocarburos comiencen a escasear, el especialista se propuso crear un sistema alternativo que utilizara un insumo inagotable, accesible y sin costo comercial. La respuesta a ese dilema estuvo en la basura orgánica, un elemento abundante en cualquier rincón del planeta.

A diferencia de lo que podría suponerse, el sistema no requiere modificar de manera irreversible el motor del vehículo. La tecnología se basa en un gasificador artesanal pero minuciosamente calculado, construido sobre la estructura de un tambor metálico hermético. Dentro de este recipiente se introducen residuos vegetales secos, tales como restos de poda, cáscaras de árboles o virutas de madera sobrantes de la industria carpintera. Mediante una combustión controlada a altas temperaturas, la masa orgánica genera monóxido de carbono, un gas altamente inflamable que sirve como base energética.

El secreto principal de la eficiencia del sistema radica en la incorporación de agua durante el proceso. Al inyectar un goteo constante en el interior del cilindro —a razón de dos gotas por segundo—, las elevadas temperaturas provocan un fenómeno químico conocido como termólisis. Esta reacción rompe las moléculas de agua y separa el hidrógeno del oxígeno. La combinación del monóxido de carbono resultante de la basura con el hidrógeno liberado por el agua da origen al "gasur", una mezcla gaseosa de elevado poder calórico capaz de impulsar un motor de combustión interna convencional con la misma fuerza que el gas natural comprimido.

Filtrado de precisión para cuidar la mecánica original

Para garantizar que los gases producidos ingresen limpios al motor sin arrastrar impurezas ni partículas abrasivas, el circuito cuenta con tres etapas consecutivas de filtrado. El primer conducto deriva el gas hacia un separador de tipo ciclónico que retiene las cenizas y el polvo más pesado. Luego, la mezcla atraviesa un filtro de aire inmerso en baño de aceite para capturar partículas medianas, y finalmente pasa por un contenedor equipado con microfibra que retiene los residuos microscópicos.

Una vez completado el trayecto de purificación, el gasur entra directamente al múltiple de admisión a través de la propia succión del motor. Esto permite que el vehículo conserve su capacidad de funcionar con nafta o GNC si el conductor así lo desea, ya que basta con accionar una mariposa de paso para alternar entre el combustible tradicional y el sistema ecológico. Durante las pruebas de manejo en ruta, el prototipo demostró una notable estabilidad funcional, alcanzando velocidades continuas de 100 kilómetros por hora y completando travesías de miles de kilómetros a lo largo de la geografía argentina sin consumir un solo litro de combustible fósil.

Impacto ambiental y proyecciones a escala comunitaria

Más allá del ahorro económico evidente, el sistema presenta un balance ecológico sumamente favorable. A diferencia de las emisiones contaminantes habituales que generan los hidrocarburos, el proceso de gasificación por termólisis genera una combustión sumamente limpia. Las mediciones realizadas en inspecciones técnicas vehiculares confirmaron que el escape libera niveles mínimos de gases nocivos e incluso devuelve un porcentaje de oxígeno al ambiente durante la marcha, marcando un hito en la búsqueda de alternativas de movilidad de huella de carbono negativa.

El éxito del proyecto abrió la puerta a aplicaciones que van mucho más allá del transporte individual. La tecnología desarrollada en Córdoba ya comenzó a replicarse en otros países para alimentar motogeneradores eléctricos de gran escala en comunidades aisladas que carecen de red eléctrica. Al mismo tiempo, el equipo de trabajo avanza en la adaptación del sistema para procesar residuos plásticos urbanos, proyectando una solución integral que permita limpiar las ciudades mientras se genera energía limpia y sustentable.