El canciller Quirno cuestionó a Reino Unido por Malvinas frente al embajador británico

El canciller argentino criticó la negativa de Londres a negociar la soberanía de las Islas y defendió las medidas contra la explotación de recursos naturales.

El canciller Pablo Quirno cuestionó al Reino Unido por su postura sobre las Islas Malvinas durante un acto por el 48° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), realizado en La Rural y con la presencia del embajador británico, David Cairns.

Durante su exposición, el funcionario argentino sostuvo que el Gobierno británico se niega a entablar negociaciones para resolver la disputa de soberanía y, al mismo tiempo, adopta medidas unilaterales vinculadas con la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos cuya soberanía es objeto de controversia.

Quirno defendió en ese contexto las medidas impulsadas por Argentina para impedir que empresas extranjeras participen de actividades de explotación de recursos en las Islas. Según planteó, esa política forma parte de una estrategia para recuperar por medios pacíficos el ejercicio pleno de la soberanía argentina.

El caso Halliburton y las sanciones por Malvinas El canciller también mencionó el caso de Halliburton, una de las principales compañías mundiales de servicios petroleros, que comunicó que no participará de proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

Quirno sostuvo además que, si Londres considera que sus actividades en la zona se ajustan al derecho internacional, deberá estar dispuesto a demostrarlo ante un tribunal integrado por árbitros independientes.