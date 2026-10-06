El canciller Quirno cuestionó a Reino Unido por Malvinas frente al embajador británico

El canciller Pablo Quirno cuestionó al Reino Unido por su postura sobre las Islas Malvinas durante un acto por el 48° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), realizado en La Rural y con la presencia del embajador británico, David Cairns.
Durante su exposición, el funcionario argentino sostuvo que el Gobierno británico se niega a entablar negociaciones para resolver la disputa de soberanía y, al mismo tiempo, adopta medidas unilaterales vinculadas con la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos cuya soberanía es objeto de controversia.
Quirno defendió en ese contexto las medidas impulsadas por Argentina para impedir que empresas extranjeras participen de actividades de explotación de recursos en las Islas. Según planteó, esa política forma parte de una estrategia para recuperar por medios pacíficos el ejercicio pleno de la soberanía argentina.
El caso Halliburton y las sanciones por Malvinas
El canciller también mencionó el caso de Halliburton, una de las principales compañías mundiales de servicios petroleros, que comunicó que no participará de proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
Quirno sostuvo además que, si Londres considera que sus actividades en la zona se ajustan al derecho internacional, deberá estar dispuesto a demostrarlo ante un tribunal integrado por árbitros independientes.
En ese sentido, remarcó que la confiabilidad en las relaciones internacionales se demuestra mediante el cumplimiento de los compromisos asumidos y de los mecanismos previstos para la solución pacífica de controversias.
La exposición se produjo en un contexto de renovada discusión diplomática entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y por las actividades vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.