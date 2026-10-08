    • 8 de octubre de 2026 - 19:26

    El error más común al descongelar carne que puede volverla insegura para comer: que no debes hacer

    Dejarla durante horas sobre la mesada es una práctica muy extendida, pero los organismos sanitarios argentinos recomiendan evitarla. La forma más segura es pasarla del freezer a la heladera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Descongelar carne parece una tarea sencilla, pero existe un hábito muy común que puede favorecer la proliferación de microorganismos: sacarla del freezer y dejarla a temperatura ambiente hasta que se ablande.

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    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) advierte que los alimentos no deben descongelarse sobre la mesada ni cerca de una fuente de calor. La recomendación principal es hacerlo dentro de la heladera, manteniendo así temperaturas que reduzcan el crecimiento bacteriano.

    Por qué no conviene dejar la carne sobre la mesada

    El problema es que, mientras el centro de una pieza puede continuar congelado, la superficie comienza a aumentar de temperatura mucho antes. En esas condiciones, determinadas bacterias pueden multiplicarse rápidamente.

    ANMAT señala que los alimentos deben mantenerse a temperaturas seguras y explica que por debajo de los 5 °C o por encima de los 60 °C el crecimiento bacteriano se vuelve más lento o se detiene, aunque algunos microorganismos pueden desarrollarse incluso a temperaturas menores.

    Por eso, la recomendación oficial es clara: no descongelar carnes, pollos u otros alimentos perecederos a temperatura ambiente ni hacerlo con demasiada anticipación.

    La forma recomendada para descongelarla

    El método más aconsejado es trasladar el alimento del freezer directamente a la heladera y esperar allí hasta completar el proceso.

    ANMAT también recomienda que la descongelación sea completa antes de cocinar, especialmente cuando se trata de piezas grandes. Además, desaconseja colocar los alimentos bajo el chorro de agua o acercarlos a fuentes de calor para acelerar el proceso.

    Desde organismos oficiales también se señala que puede utilizarse el microondas, siempre que el alimento sea cocinado inmediatamente después. En el caso de porciones pequeñas, incluso pueden cocinarse directamente congeladas, dependiendo del tipo de preparación.

    Otro error frecuente: volver a congelarla

    Hay una segunda práctica que también genera dudas: descongelar carne y volver a guardarla directamente en el freezer.

    Las recomendaciones oficiales indican que un alimento descongelado no debería volver a congelarse en las mismas condiciones. Para hacerlo de manera segura, primero debe cocinarse y luego puede volver a almacenarse congelado.

    El calor aumenta el riesgo

    La precaución se vuelve todavía más importante durante los meses de altas temperaturas. El Ministerio de Salud advierte que el calor favorece la proliferación de microorganismos y recomienda extremar los cuidados para mantener la cadena de frío.

    También se aconseja no dejar alimentos perecederos durante períodos prolongados fuera de refrigeración y conservar carnes, aves y pescados separados de otros productos para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

    Así, una costumbre tan habitual como dejar la carne descongelándose durante horas sobre la mesada puede evitarse con una medida muy simple: planificar con anticipación y pasarla del freezer a la heladera.

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