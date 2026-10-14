¿El fenómeno El Niño se extenderá hasta abril de 2027?: el Litoral, en alerta máxima

El fenómeno climático de El Niño podría mantenerse hasta abril de 2027 y sostener un escenario de lluvias intensas y crecidas en la región del Litoral. Según un informe de octubre de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) , existe una probabilidad cercana al 100% de que el evento El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) continúe hasta ese período.

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En Misiones, la situación genera preocupación por el aumento del caudal de los ríos. El lunes, el río Iguazú registró una importante crecida que obligó a evacuar preventivamente establecimientos comerciales cercanos a la costa y a suspender las actividades portuarias.

De acuerdo con los datos de la Prefectura Naval Argentina, el nivel del río aumentó cinco metros respecto del domingo y continuaba en ascenso. Ante este escenario, la Policía de Misiones mantiene operativos de vigilancia en los sectores más vulnerables.

Por otra parte, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú informó que se reabrieron los paseos de las Cataratas que habían sido cerrados preventivamente el lunes 12 de octubre.

Protección Civil de Misiones trabaja de manera coordinada con organismos nacionales, provinciales y municipales mediante la activación de protocolos de prevención y respuesta.

Entre las acciones desarrolladas, se realizó una jornada de formación sobre autocuidado y primeros auxilios psicológicos en el Escuadrón 9 de Gendarmería Nacional, en Oberá. La capacitación estuvo a cargo de técnicos y profesionales de Protección Civil.

Además, se mantiene un seguimiento permanente de las alertas meteorológicas, los caudales de los ríos y las descargas de las centrales hidroeléctricas en las zonas ribereñas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Los municipios con mayor exposición a las crecidas activaron planes de contingencia que incluyen relevamientos territoriales, preparación de centros de asistencia y evacuación, y dispositivos para atender a las familias que pudieran resultar afectadas.

Prevén lluvias intensas en las cuencas del NEA

Las proyecciones meteorológicas incluidas en el informe anticipan precipitaciones concentradas en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el norte de Santa Fe y el este de Chaco.

Los acumulados previstos oscilan entre los 20 y 80 milímetros en distintos sectores de la cuenca, con máximos localizados que podrían alcanzar los 120 milímetros.

El escenario también está condicionado por el comportamiento de las principales represas de la región. En Yacyretá, sobre el río Paraná, los caudales afluentes se ubicaron por encima del promedio, con incrementos del 37% en septiembre y del 40% en octubre, según los datos suministrados. Estas condiciones favorecen la persistencia de niveles elevados de agua. Además, permanece cerrado el paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas.

En la represa de Salto Grande, sobre el río Uruguay, el caudal de erogación se ubica entre los 18.000 y 18.500 metros cúbicos por segundo, condicionado por la continuidad de las lluvias en la cuenca alta. La situación mantiene en alerta a localidades de Entre Ríos.

Paso de los Libres suma evacuados y crece la preocupación regional

La crecida de los ríos también afecta a distintas localidades de la región. En Paso de los Libres, Corrientes, se reportó un incremento de las evacuaciones ante el avance del agua.

En Alvear, el nivel del río superó la cota de alerta y alcanzó los 10 metros. En Monte Caseros, en tanto, se registraron cortes de energía eléctrica y la suspensión del servicio fluvial que conecta la ciudad con Bella Unión, Uruguay.

La situación también es seguida de cerca en Paysandú, Uruguay, donde el nivel del río se proyectaba en 6,70 metros, próximo a la cota de evacuación, establecida en 6,89 metros.

Ante la posibilidad de nuevas lluvias y la continuidad de los niveles elevados, los organismos de prevención mantienen el monitoreo de las cuencas y los operativos de asistencia para responder a eventuales emergencias.