El gobierno analiza medidas de seguridad a raiz de la peste neumónica en Rusia

El Ministerio de Salud convocó a equipos técnicos para evaluar la situación tras un posible caso de peste neumónica en Rusia.

Ante la aparición de un posible caso de peste neumónica en territorio ruso, el Gobierno nacional comenzó a monitorear de cerca la situación internacional. El Ministerio de Salud de la Nación convocó a equipos técnicos especializados para evaluar el escenario epidemiológico y definir si es necesario emitir recomendaciones preventivas para los ciudadanos argentinos.

Por el momento, en la Casa Rosada analizan la evolución del episodio con cautela, a la espera de mayores precisiones sanitarias antes de avanzar con directivas oficiales. Desde la cartera sanitaria aclararon que no existen cambios en las recomendaciones vigentes ni restricciones de viaje, centrando el trabajo actual en la recopilación y análisis de los datos oficiales disponibles.

Seguimiento de la OMS y la alerta de Estados Unidos A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha un seguimiento especial bajo el Reglamento Sanitario Internacional y solicitó formalmente información adicional a Moscú. El organismo internacional busca esclarecer el origen exacto de la neumonía, identificar el patógeno responsable de las medidas sanitarias aplicadas en la zona afectada y verificar versiones sobre un segundo trabajador que habría presentado un cuadro respiratorio de origen indeterminado.

Por su parte, Estados Unidos reaccionó emitiendo una advertencia sanitaria específica enfocada en la región de Irkutsk. A través de su embajada, Washington advirtió sobre los reportes de cuarentenas y cierres hospitalarios en la zona, y recordó que para todo el país eurasiático rige una alerta de viaje de Nivel 4 —medida que ya estaba activa por cuestiones de seguridad geopolítica y riesgo de detenciones—, instando a sus ciudadanos a evitar visitar Rusia o abandonar el territorio.

Cuál es el escenario y el riesgo en la Argentina En el plano local, las autoridades confirmaron que no se registraron notificaciones recientes de casos de Yersinia pestis ni indicios que apunten a una posible circulación de la bacteria en el país.