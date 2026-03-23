El Gobierno de Milei prepara el mensaje del 24 de marzo: insistirá en la idea de "memoria completa"

Como para cada 24 de marzo , fecha en la que se conmemora el último golpe de Estado, el presidente Javier Milei ya tiene listo un nuevo video que el Gobierno va a difundir a través de la redes sociales y con el que insistirá con la idea de recordar tanto a las víctimas de la dictadura como los ataques de las organizaciones guerrilleras que operaron durante esa época.

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El próximo martes, al cumplirse 50 años del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón , las autoridades nacionales publicarán un mensaje por el “Día de la memoria por la verdad y la justicia”, a la que le agregan la palabra “completa”.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes de la Casa Rosada, para esta ocasión volverán a sacar una grabación, pero esta vez no estará encabezado por el filósofo Agustín Laje, que también encabeza la Fundación Faro, principal think tank del oficialismo.

“La intención es no repetir a las mismas figuras, por eso habrá caras nuevas”, explicaron a este medio fuentes al tanto de los preparativos, de los cuales participó el equipo del asesor presidencial, Santiago Caputo, como es habitual. Aunque en el Poder Ejecutivo insisten con que el mensaje “será una sorpresa”, una versión que circuló es que estará protagonizado por familiares de desaparecidos durante la dictadura.

La “teoría de los dos demonios”, como se la conoce a esta posición sobre la violencia que sacudió al país entre 1976 y 1983, es la que fomenta desde un inicio el Gobierno y plantea reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Junta Militar, como así también recordar a las víctimas de las organizaciones guerrilleras.

Por caso, el propio Milei remarcó en varias oportunidades que no hay registros fehacientes que de que hayan sido 30 mil los desaparecidos y, en su lugar, sostiene que la cifra real es de 8.753, como indica el informe de denuncias recogidas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984.

“Yo no estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije: quiero la memoria completa; o sea, una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, explicó el mandatario durante un acto que encabezó por esta fecha el año pasado.

El año pasado, Laje siguió este lineamiento al sostener, en el video que se publicó esa vez, que “los promotores de la teoría del demonio único han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los 70″.

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“Han acusado a quienes describen como un conflicto bélico lo ocurrido en aquel período de intentar justificar los horrores cometidos por las Fuerzas Armadas. No obstante, la realidad es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas”, manifestó.

Por otra parte, en las vísperas de este 24 de marzo, la administración libertaria desclasificó un conjunto de documentos históricos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) correspondientes al período de la dictadura.

Tal como reveló este medio, algunos de esos archivos muestran los métodos utilizados por el gobierno de facto para censurar los libros y películas que se comercializaban en el país.

Según salió a la luz, el trabajo era llevado a cabo por la División Asesoría Literaria, dependiente de la Dirección Comunicación Social, inmersa a su vez en el Departamento Medios de Comunicación Social.

No obstante, tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaerense, el bloque de La Libertad Avanza se expresó en contra de distintos pedidos de condena al último golpe de Estado, al entender que se trataban de medidas sesgadas.

En el Senado, la jefa de la bancada, Patricia Bullrich, se retiró junto a sus compañeros de espacio cuando se votó un proyecto de declaración impulsado por Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los referentes del kirchnerismo.

En tanto, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el vicepresidente del recinto, Juanes Osaba, cuestionó la convocatoria a una sesión especial y cuestionó “las verdades parciales”.

Durante una entrevista con Infobae, la referente de los derechos humanos, Graciela Fernández Meijide, expresó su preocupación por la postura del oficialismo en el Congreso: “Si siguen creciendo ese tipo de idea, van a terminar queriendo un pensamiento único. ¿Para obtener un pensamiento único, qué tenés que imponer? ¿Qué hace Daniel Ortega hoy en Nicaragua? El pensamiento único va en contra de la democracia siempre".