El Gobierno reemplazará la tecnología china en áreas clave del Estado tras un acuerdo con EE.UU.

El Gobierno nacional avanza en negociaciones avanzadas con Estados Unidos para poner en marcha un ambicioso programa integral de ciberseguridad. El plan contempla la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad (SOC), la revisión integral de las redes informáticas del Estado y el reemplazo progresivo de equipamiento tecnológico de origen chino instalado en áreas consideradas críticas para la administración pública.

La iniciativa se encuentra actualmente en etapa de diseño entre funcionarios de ambas naciones y prevé un esquema de asistencia técnica junto con un financiamiento de hasta 13,9 millones de dólares por parte del Departamento de Estado estadounidense, a ejecutarse en un período de tres años. El objetivo central es robustecer la protección de las redes gubernamentales, elevar la capacidad de respuesta frente a ciberataques y reducir la dependencia de proveedores que Washington considera vulnerables desde el punto de vista de la seguridad estratégica.

Según detallaron fuentes vinculadas al proyecto, la primera etapa consistirá en un relevamiento exhaustivo de los centros de datos, sistemas y redes de los organismos públicos nacionales. Esta auditoría permitirá identificar equipamiento sensible, establecer prioridades claras de reemplazo y fijar estándares estrictos de seguridad para futuras adquisiciones tecnológicas del Estado.

En cuanto al futuro centro de operaciones, este funcionaría bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad, concentrando funciones que hoy se encuentran dispersas en diversas dependencias. Entre las capacidades previstas se destacan:

Asimismo, el programa contempla asistencia para adecuar marcos regulatorios, optimizar protocolos de intercambio de información y desplegar un amplio esquema de capacitación destinado a especialistas argentinos en ciberdefensa y gestión de crisis informáticas.

El trasfondo geopolítico y la postura de EE.UU.

El acuerdo se enmarca en una estrategia regional impulsada por Washington para promover en América Latina el uso de proveedores de telecomunicaciones e infraestructura digital considerados "confiables". En los últimos meses, altos funcionarios estadounidenses endurecieron sus advertencias sobre el uso de tecnología china en sectores estratégicos, vinculándolo directamente con la seguridad nacional y la protección de datos.

En esa línea, el embajador estadounidense en el país, Peter Lamelas, advirtió en distintos foros empresarios que compañías como Huawei operan bajo marcos legales que las obligan a colaborar con los servicios de inteligencia de Beijing. Para el diplomático, el uso de estas tecnologías representa un factor de riesgo tanto para la confidencialidad de la información pública como para la llegada de nuevas inversiones extranjeras a sectores clave de la economía.