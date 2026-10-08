El Hospital Notti: será el primer hospital público del país con aisladores sísmicos

El Hospital Humberto Notti, ubicado en Guaymallén (Mendoza), alcanzará un hito inédito en la infraestructura sanitaria de la Argentina. Tras el retiro de los primeros componentes en el Puerto Seco provincial, el establecimiento se convertirá en el primer hospital público del país en contar con un sistema de aisladores sísmicos de vanguardia.

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La tecnología está diseñada específicamente para desacoplar la estructura del terreno, mitigar el impacto de los movimientos telúricos y garantizar tanto la operatividad continua del centro de salud como la protección del instrumental médico de alta sensibilidad ante eventos de gran magnitud.

La incorporación de estos dispositivos forma parte troncal de la primera etapa del master plan del hospital, que contempla la construcción de una superficie cubierta superior a los 12.000 metros cuadrados destinados exclusivamente a la atención ambulatoria.

Actualmente, los trabajos en el predio registraron el hincado de las columnas sobre las que se montarán los flamantes dispositivos. Con un porcentaje de avance cercano al 6% y toda la documentación técnica municipal aprobada, las obras avanzan según los plazos previstos.

El diseño y la planificación técnica del proyecto representaron un importante desafío de ingeniería, desarrollado por profesionales mendocinos con el respaldo académico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para asegurar que la estructura absorba y tolere adecuadamente las oscilaciones del suelo.

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, destacó la trascendencia de la llegada del equipamiento:

"Hemos venido a retirar al Puerto Seco los aisladores sísmicos que van al Hospital Notti. Será el primer hospital público del país con este sistema, lo que va a permitir resguardar la salud, pero también todo el instrumental tan sensible que tienen los hospitales ante un evento sísmico."

Por su parte, el director de Gestión de Proyectos y Contratos, Emanuel Juan, confirmó que el próximo paso logístico consistirá en trasladar los aisladores directamente a pie de obra para dar inicio a su montaje estructural definitivo.