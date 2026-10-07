El misterio revelado: se supo qué hizo el jugador de la Selección con el icónico poncho que le pidió a Soledad

En medio del homenaje a Lionel Messi en el Monumental, el lateral de la Selección Agustín Giay le cambió su camperón a Soledad Pastorutti por su histórico poncho artesanal para regalárselo a su madre.

El emotivo homenaje a Lionel Messi en el estadio Monumental dejó momentos inolvidables, pero uno de los episodios más curiosos y comentados tuvo como protagonista al lateral derecho del Palmeiras e integrante de la Selección Argentina, Agustín Giay. En pleno campo de juego, el defensor protagonizó un insólito intercambio con la cantante Soledad Pastorutti que terminó convertido en un regalo muy especial para su madre.

La secuencia ocurrió durante uno de los pasajes más sensibles de la noche, cuando la artista interpretaba el clásico "Brindis" en el círculo central y se fundía en un abrazo con el capitán albiceleste, desatando lágrimas en las tribunas y en los propios futbolistas. Aprovechando el momento, Giay se acercó a la cantante y le ofreció su camperón oficial de la Selección a cambio del icónico poncho que ella llevaba puesto.

La sorpresa desde la tribuna y el regalo para su mamá En diálogo con Radio La Red, Lorena Bertossi, madre del futbolista, relató cómo vivió la escena sin imaginar lo que estaba tramando su hijo: "Estaba cantando la Sole y nosotros estábamos enfrente. Le digo a mi hijo más grande 'qué lindo poncho que tiene'. Nosotros no veíamos nada y después, cuando se acercaron, Agustín me mostró que tenía el poncho abajo del brazo y me hacía señas", contó entre risas.

El intercambio relámpago se completó a la salida del estadio, en medio de la apretada agenda del deportista, quien debió viajar de inmediato a Brasil para sumarse a los compromisos de su equipo. "Lo vimos un segundo porque jugaba al día siguiente y lo esperaba una Traffic para ir al aeropuerto. Me dio el poncho, la campera azul y se fue. No pudimos hablar nada porque ya estaba concentrando", detalló Lorena.

La historia del famoso Poncho Bandera y su vínculo con el fútbol La prenda que motivó el audaz trueque del jugador posee una profunda historia dentro de la artesanía textil argentina y ya había captado la atención del ambiente futbolero en el pasado.