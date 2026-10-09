    • 9 de octubre de 2026 - 09:02

    El Niño en CABA: qué se espera en la Ciudad de Buenos Aires ante el impacto del fenómeno climático

    El fenómeno climático mantiene en alerta a CABA. Los detalles

    El Niño en CABA: qué se espera en la Ciudad de Buenos Aires ante el impacto del fenómeno climático
    El Niño en CABA: qué se espera en la Ciudad de Buenos Aires ante el impacto del fenómeno climático

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    El fenómeno climático El Niño se encuentra plenamente establecido en la región y mantiene en alerta a gran parte del centro y este de la Argentina. De acuerdo con los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los reportes oficiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), este evento global presenta un comportamiento sumamente dinámico, con perspectivas de alcanzar una intensidad significativa durante el trimestre que comprende octubre, noviembre y diciembre.

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    Perspectivas meteorológicas oficiales

    Los análisis climáticos difundidos por el SMN indican que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) experimentarán un período caracterizado por precipitaciones acumuladas por encima de los valores normales históricos.

    El Niño se traduce en anomalías térmicas en el Océano Pacífico que impactan de forma directa en el régimen de lluvias del territorio argentino. Para CABA, esto representa una mayor frecuencia de tormentas de variada intensidad, las cuales pueden tornarse localmente fuertes o severas. Las autoridades meteorológicas advierten sobre la probabilidad constante de:

    • Lluvias intensas concentradas en períodos de tiempo muy cortos.

    • Caída de ocasional granizo y fuerte actividad eléctrica.

    • Ráfagas de viento intensas que suelen acompañar los frentes de tormenta.

    Este escenario no implica que cada jornada esté marcada por el agua, sino que aumenta considerablemente el riesgo de eventos meteorológicos extremos y anegamientos temporales en zonas urbanas vulnerables.

    Plan de acción y obras en la Ciudad

    Frente a este panorama oficial, el Gobierno porteño puso en marcha un Plan de Acción integral coordinado a través de las 15 comunas, centrado en tareas de prevención, control y monitoreo continuo.

    Entre las medidas principales se destaca la aceleración y finalización de obras pluviales e hidráulicas estructurales destinadas a optimizar el escurrimiento del agua y mitigar el impacto de crecidas repentinas.

    Asimismo, equipos de Defensa Civil, el sistema de salud y cuadrillas de mantenimiento urbano operan bajo protocolos de alerta temprana para responder con rapidez ante la emisión de avisos a corto plazo y alertas naranjas o amarillas emitidas por el SMN.

    Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales, evitar sacar los residuos fuera de los horarios establecidos para prevenir la obstrucción de sumideros y asegurar elementos en balcones o terrazas ante la llegada de ráfagas fuertes.

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