A diferencia del Litoral o la Región Pampeana, donde el principal riesgo está asociado a crecidas de ríos e inundaciones por lluvias torrenciales, en las provincias cuyanas el impacto de El Niño presenta una doble cara: representa un alivio histórico para las cuencas hídricas, pero también eleva la alerta por eventos meteorológicos severos.

El Niño en Cuyo: qué se espera para Mendoza, San Juan y San Luis con el fenómeno climático en Argentina

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El avance del fenómeno de El Niño en Argentina perfila un escenario meteorológico de alto impacto para la región de Cuyo. Los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de organismos internacionales como la NOAA confirman la consolidación de un evento cálido en el Océano Pacífico de intensidad excepcional, cuyos efectos se sentirán de forma directa en Mendoza, San Juan y San Luis durante la primavera y el verano.

A diferencia del Litoral o la Región Pampeana, donde el principal riesgo está asociado a crecidas de ríos e inundaciones por lluvias torrenciales, en las provincias cuyanas el impacto de El Niño presenta una doble cara: representa un alivio histórico para las cuencas hídricas, pero también eleva la alerta por eventos meteorológicos severos.

Impacto hídrico y nieve en la Cordillera de los Andes: un alivio para la megasequía El principal efecto positivo de El Niño en Cuyo reside en el comportamiento de la Cordillera de los Andes. El debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur permite el paso frecuente de frentes fríos y sistemas de baja presión hacia las Altas Cumbres.

Aumento de las nevadas cordilleranas: Las proyecciones indican acumulaciones de nieve significativamente superiores a la media histórica en las cabeceras de los ríos Mendoza, Tunuyán, San Juan y Jáchal.

Mayor caudal de los ríos: El deshielo estival generará un incremento sustancial en el derrame de agua para los oasis productivos, beneficiando la recarga de embalses como Ullum, Cuesta del Viento, Potrerillos y El Carrizal.

Recuperación de cuencas: Este fenómeno aporta una tregua clave tras más de una década de sequía estructural en la región, garantizando disponibilidad hídrica para el riego agrícola y el consumo humano. El tiempo en el llano: tormentas estivales, granizo y riesgo de granizo en los oasis En las zonas bajas y valles productivos de San Juan, Mendoza y San Luis, el incremento de la humedad atmosférica transforma el panorama meteorológico para los próximos meses. La combinación de temperaturas elevadas con mayor masa de aire húmedo favorece la convección profunda.

Tormentas severas con granizo: La formación de celdas de tormenta de rápido desarrollo vertical aumenta la probabilidad de caída de granizo en sectores agrícolas de la Primera Zona, Valle de Uco, Sur mendocino y el Valle del Tulum.

Precipitaciones superiores a lo normal: Se esperan acumulados de lluvia por encima de los promedios estacionales, lo que puede provocar aluviones, crecidas repentinas de cauces secos y anegamientos en áreas urbanas vulnerables.

Variabilidad térmica: Aunque las temperaturas medias tenderán a ubicarse dentro o ligeramente por encima de lo normal, la mayor cobertura nubosa podría moderar los picos extremos de calor prolongado, alternando con episodios de alta humedad. Recomendaciones para el Sector Agrícola y la Prevención Urbana Frente a las perspectivas climáticas de El Niño, especialistas e instituciones del sector agrometeorológico destacan la necesidad de adoptar medidas preventivas a escala regional: