El "Patriarca del Federalismo" ya es Héroe Nacional: quién fue Estanislao López y por qué lo reconocieron

Estanislao López fue declarado oficialmente Héroe Nacional. El reconocimiento quedó establecido a través de la Ley 27.827, sancionada por el Congreso el 17 de septiembre, promulgada de hecho el 7 de octubre y publicada este viernes en el Boletín Oficial. La norma lo identifica además como el “Patriarca del Federalismo Argentino” .

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El texto establece que la distinción se otorga “en reconocimiento a su accionar en defensa de los ideales federales y republicanos” y dispone que el Gobierno nacional impulse acciones para recordar, difundir y reflexionar sobre su vida, pensamiento y trayectoria tanto dentro como fuera del país.

López nació el 22 de noviembre de 1786 en Santa Fe . A los 15 años se incorporó a la defensa de la frontera norte y, años más tarde, participó como sargento en la expedición al Paraguay comandada por Manuel Belgrano . Durante la batalla de Paraguarí fue capturado y trasladado como prisionero.

Retrato de Estanislao López junto a un documento histórico firmado por el caudillo santafesino, recientemente declarado Héroe Nacional y “Patriarca del Federalismo Argentino”.

Tras lograr escapar, se sumó a las fuerzas que sitiaban Montevideo y posteriormente regresó a Santa Fe. Su trayectoria política y militar comenzó a consolidarse después de su contacto con José Gervasio Artigas , cuyas ideas federales terminaron influyendo de manera decisiva en su pensamiento.

En 1818 asumió como gobernador de Santa Fe , cargo en el que permaneció durante aproximadamente dos décadas, hasta su muerte en 1838. Su figura quedó ligada al proceso de organización de las provincias y a las disputas entre los proyectos centralistas y federales que atravesaron los primeros años posteriores a la Revolución de Mayo.

El caudillo que impulsó un estatuto para Santa Fe

Uno de los puntos destacados de su trayectoria fue la promoción, en 1819, del Estatuto Provisorio de Santa Fe, considerado uno de los primeros instrumentos institucionales de la provincia. El texto reconocía la soberanía popular y establecía mecanismos de organización republicana para el territorio santafesino.

Durante su gobierno también impulsó medidas vinculadas con la administración de las cuentas públicas, la actividad económica y la educación primaria y secundaria. Su gestión transcurrió, al mismo tiempo, en un período marcado por enfrentamientos armados, alianzas y negociaciones entre las distintas provincias.

Su peso político fue especialmente relevante en la construcción del federalismo argentino. López defendió la autonomía de las provincias frente a los intentos de concentración del poder en Buenos Aires y se convirtió en una de las figuras centrales de ese movimiento durante la primera mitad del siglo XIX.

Qué establece la nueva ley

La Ley 27.827 tiene apenas tres artículos. El primero declara a López Héroe Nacional y lo denomina formalmente “Patriarca del Federalismo Argentino”. El segundo encomienda al Gobierno nacional la realización de actividades destinadas a difundir y recordar su trayectoria.

La norma fue aprobada por el Congreso el 17 de septiembre de 2026 y quedó promulgada de hecho el 7 de octubre, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 80 de la Constitución Nacional. Su publicación oficial se concretó este viernes 9 de octubre.

López murió el 15 de junio de 1838, después de haber gobernado Santa Fe durante buena parte de los años más convulsionados de la organización política argentina. Con la nueva ley, su nombre pasa a integrar formalmente el grupo de figuras reconocidas por el Estado nacional por su papel en la construcción histórica e institucional del país.