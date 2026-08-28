¿En qué juegos online puedes participar en la Provincia de Buenos Aires?

Si entrás al casino de Stake desde la Provincia de Buenos Aires, tenés bastante para elegir. Hay slots, ruleta, blackjack, baccarat, mesas en vivo, game shows y nuevos lanzamientos que se van sumando al catálogo.

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La idea es que encuentres rápido lo que te gusta. Capaz hoy querés una slot para jugar un rato, mañana te pinta una ruleta en vivo o preferís sentarte a una mesa de blackjack y seguir la partida con crupier real.

Y si todavía no conocés bien cómo funciona el casino online de Stake, acá te vamos a mostrar lo importante: cómo se juega en pesos argentinos, qué tipos de juegos tenés disponibles y cómo moverte por el catálogo sin dar mil vueltas.

Antes de hablar de slots, mesas en vivo o game shows, hay algo básico que vale la pena dejar claro. Si estás en la Provincia de Buenos Aires, podés jugar en el sitio oficial de Stake dentro de un entorno regulado y habilitado para PBA.

Stake Argentina opera con una licencia de juego en línea otorgada por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires mediante la RESO-2024-1024-GDEBA-IPLYCMGGP.

¿Cómo funciona el casino online en pesos argentinos?

En Stake PBA manejás todo en pesos argentinos. Depositás, jugás y retirás en ARS, sin tener que convertir saldo ni hacer cuentas con otra moneda.

Hay algo importante que no conviene pasar por alto: la cuenta bancaria o billetera que uses tiene que estar a tu nombre, ya que no aceptan depósitos desde cuentas de terceros.

¿Cómo depositar en el casino con pesos argentinos?

Para cargar tu cuenta podés usar métodos locales como:

Mercado Pago

MODO

Transferencia bancaria con QR

AstroPay

Elegís la opción que te quede más cómoda, indicás cuánto querés cargar y seguís los pasos desde tu cuenta. Una vez que el depósito se acredita, el saldo queda disponible en ARS para usar en los juegos del casino.

¿Cómo retirar tus ganancias en pesos argentinos?

Cuando quieras retirar saldo, también lo hacés en ARS. Entrás a la sección de retiros, elegís uno de los métodos que tengas habilitados y cargás el monto que querés sacar.

Igual que con los depósitos, la cuenta donde recibís el dinero tiene que estar a tu nombre. Antes de confirmar, vas a poder revisar el método disponible y los datos necesarios para completar el retiro.

Qué juegos de casino hay en Stake Argentina

En Stake tenés miles de opciones para jugar, así que hay bastante para elegir. Para que no tengas que dar vueltas por todo el casino, en Stake ordenan los juegos por categorías. Así, si ya sabés qué te pinta jugar, vas directo.

Slots

Si venís por slots, preparate para scrollear un rato. Hay títulos de estilos muy distintos y de proveedores como Pragmatic Play, Hacksaw Gaming, Nolimit City, Red Tiger y otros estudios. Entre los juegos que podés encontrar están:

Joker’s Jewels

Sweet Bonanza 1000

Sugar Rush 1000

Gates of Olympus 1000

Wanted Dead or a Wild

Mummy’s Jewels 100

Gold Party

Fire Stampede Ultimate

Hot Cross

Club Tropicana Happy Hour

También podés ordenar el catálogo por popularidad, novedades o cantidad de jugadores, así que no hace falta recorrerlo entero cada vez.

Casino en vivo

Si te gusta ver la mesa y al crupier mientras jugás, acá cambia bastante la cosa. Entrás a la transmisión en vivo, elegís la mesa y seguís la partida en tiempo real. Algunos de los juegos que vas a ver son:

Ruleta en Español

Crazy Time

Blackjack

Immersive Roulette

XXXTreme Lightning Roulette

Lightning Blackjack

Red Door Roulette

Lightning Storm

Baccarat

Power Blackjack

Hay mesas más clásicas y otras que le meten mecánicas distintas, así que podés moverte bastante sin salir del casino en vivo.

Concursos de TV

Acá ya no estás frente a la típica mesa de casino. Hay presentadores, ruedas, multiplicadores y partidas que se sienten mucho más como un show en vivo. Entre los títulos que aparecen en esta sección están:

Crazy Time

Monopoly Live

Monopoly Big Baller

Crazy Coin Flip

Mega Ball

Gold Vault Roulette

Si querés algo más visual y menos parecido a una partida tradicional de cartas o ruleta, esta sección tiene otro ritmo.

Blackjack

Si lo tuyo es pedir carta, plantarte y ver si llegás a 21 sin pasarte, podés entrar directo a blackjack. No tenés que andar buscando las mesas entre todo el resto del catálogo. Entre las opciones que aparecen están:

Blackjack

Lightning Blackjack

Power Blackjack

Cada mesa puede cambiar en formato, límites o dinámica, así que antes de entrar podés mirar cuál te cierra más.

Ruleta

¿Entraste por ruleta? También tiene su propia categoría. Acá vas desde versiones bastante conocidas hasta mesas que meten multiplicadores o una presentación mucho más cargada. Por ejemplo:

Ruleta en Español

Immersive Roulette

XXXTreme Lightning Roulette

Red Door Roulette

Lightning Storm Roulette

Así podés elegir entre algo más clásico o una variante con bastante más movimiento alrededor de cada giro.

Baccarat

Si ya sabés que venís por baccarat, podés ir directo a la categoría y elegir entre varias mesas y formatos. Hay versiones más clásicas y otras que le meten un giro distinto a la partida, pero sin cambiar la base del juego. Entre los títulos que aparecen están:

Lightning Baccarat

Baccarat First Person

Peek Baccarat

Golden Wealth Baccarat

Bac Bo

Baccarat A

Lanzamientos

¿Sos de los que siempre mira primero qué llegó nuevo? Acá podrás encontrar los últimos juegos que se suman al casino. Es una buena sección para mirar cuando ya conocés tus favoritos y querés ver qué apareció hace poco.

Podés encontrarte con nuevas slots, mesas en vivo o formatos distintos que se van incorporando al catálogo. Y como esta parte cambia seguido, siempre vale la pena pegarle una mirada de vez en cuando.

Proveedores de juegos disponibles en Stake Argentina

A veces elegís un juego por el nombre. Otras, porque ya sabés qué estudio lo hizo y más o menos qué esperar.

En Stake trabaja con proveedores conocidos del mundo del casino online, y eso se nota bastante cuando recorrés el catálogo. Hay estudios que van fuerte con slots, otros que se especializan en casino en vivo y algunos que mezclan formatos más clásicos con mecánicas bastante más nuevas. Entre los proveedores que podés encontrar están:

Pragmatic Play

Evolution

Hacksaw Gaming

Nolimit City

Red Tiger

3 Oaks Gaming

Backseat Gaming

Big Time Gaming

NetEnt

OneTouch

Si ya tenés un proveedor que te gusta, podés usar el filtro de editores y saltarte buena parte de la búsqueda. Y si todavía no tenés favoritos, también sirve para ir probando estilos distintos sin caer siempre en los mismos juegos.

¿Qué tenés que revisar antes de jugar?

A veces elegís un juego porque te gustó la portada, porque ya conocés el proveedor o porque lo viste entre los más jugados. Pero antes de poner plata, hay un par de cosas que vale la pena mirar.

Revisá las reglas. Parece obvio, pero no todas las versiones de un mismo juego funcionan igual. En blackjack, por ejemplo, puede cambiar qué hace el crupier con ciertas manos, si podés doblar después de dividir o cuántos mazos se usan. En ruleta también hay diferencias entre versiones y mesas con mecánicas especiales.

Parece obvio, pero no todas las versiones de un mismo juego funcionan igual. En blackjack, por ejemplo, puede cambiar qué hace el crupier con ciertas manos, si podés doblar después de dividir o cuántos mazos se usan. En ruleta también hay diferencias entre versiones y mesas con mecánicas especiales. Mirá los límites de apuesta. No es lo mismo entrar a una mesa con un mínimo bajo que a otra donde la apuesta arranca bastante más arriba. En casino en vivo, ese dato aparece antes de abrir la mesa, así que te ahorrás entrar y salir si el rango no te sirve.

No es lo mismo entrar a una mesa con un mínimo bajo que a otra donde la apuesta arranca bastante más arriba. En casino en vivo, ese dato aparece antes de abrir la mesa, así que te ahorrás entrar y salir si el rango no te sirve. Fijate en la tabla de pagos. En slots te muestra cuánto paga cada símbolo y cómo funcionan las combinaciones. También suele ser el lugar donde podés ver cómo se activan bonus, free spins, multiplicadores, wilds u otras funciones especiales.

En slots te muestra cuánto paga cada símbolo y cómo funcionan las combinaciones. También suele ser el lugar donde podés ver cómo se activan bonus, free spins, multiplicadores, wilds u otras funciones especiales. Chequeá el RTP cuando esté disponible. Ese porcentaje indica cuánto devuelve el juego, en promedio teórico, a lo largo de muchísimas partidas. No te dice qué va a pasar en tu sesión ni garantiza resultados, pero sí te da una idea de cómo está armado el juego.

Ese porcentaje indica cuánto devuelve el juego, en promedio teórico, a lo largo de muchísimas partidas. No te dice qué va a pasar en tu sesión ni garantiza resultados, pero sí te da una idea de cómo está armado el juego. Prestale atención a la volatilidad. Si aparece en la información del título, te sirve para entender el ritmo. Una slot de volatilidad alta suele pagar con menos frecuencia, aunque puede tener premios potenciales más grandes. Una de volatilidad baja normalmente reparte premios más seguido, pero más chicos.

En juegos de mesa, además de todo eso, conviene mirar bien qué versión estás abriendo. Dos mesas pueden llamarse casi igual y tener pequeñas diferencias que cambian bastante la experiencia.

No hace falta estudiar un manual antes de cada partida. Con revisar dos o tres datos ya entrás sabiendo mucho mejor qué juego abriste, cuánto podés apostar y qué podés esperar de esa mesa o slot.

Jugá desde el celular sin perderte nada

No siempre vas a estar frente a la compu cuando te pinte jugar. Desde el celular también podés entrar al casino online de Stake Argentina, recorrer el catálogo y abrir un juego sin cambiar demasiado la forma en la que ya te movés por la página.

Si ya sabés qué buscás, podés usar las categorías para ir directo a Slots, Casino En Vivo, Blackjack, Ruleta, Baccarat o Lanzamientos. Y si sos de seguir a un estudio en particular, también tenés el filtro de Editores para encontrar sus juegos sin tener que scrollear medio casino.

Jugá con control

El casino está para entretenerte. Si deja de sentirse así, conviene frenar un poco y revisar cómo venís jugando.

En Stake tenés varias herramientas para ayudarte a mantener el control, como límites de depósito, límites de pérdida, recordatorios de sesión y opciones de autoexclusión. Podés usarlas para marcar de antemano cuánto querés gastar, cuánto tiempo querés jugar o directamente tomarte un descanso.

También ayuda entrar con una idea clara del monto que querés usar y no perseguir pérdidas si una partida no sale como esperabas. Ganar o perder forma parte del juego, pero la plata que uses debería ser siempre una cantidad con la que estés cómodo.

Y si notás que estás jugando más tiempo o más plata de la que querías, cortá por ahí y toma un descanso.

Preguntas Frecuentes

¿Stake es legal en la Provincia De Buenos Aires?

Sí, Stake opera con una licencia de juego en línea otorgada por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires mediante la RESO-2024-1024-GDEBA-IPLYCMGGP.

¿Puedo jugar en pesos argentinos?

Sí. Acá manejás todo en ARS. Cargás saldo, jugás y retirás en pesos argentinos, sin sacar cuentas ni andar convirtiendo a otra moneda.

¿Qué juegos de casino hay en Stake Argentina?

Un poco de todo. Slots, ruleta, blackjack, baccarat, mesas en vivo, concursos de TV y juegos nuevos que van entrando al catálogo.

¿Hay casino en vivo?

Sí. Entrás, elegís una mesa y seguís la partida con crupier real. Tenés ruleta, blackjack, baccarat y otros juegos en vivo para elegir.

¿Qué métodos puedo usar para depositar?

Podés usar Mercado Pago, MODO, transferencia bancaria con QR o AstroPay. Eso sí, la cuenta o billetera tiene que estar a tu nombre.

¿Puedo jugar desde el celular?

Sí. Entrás desde el navegador, buscás lo que querés jugar y listo. No necesitás estar en la compu para recorrer el casino.

¿Cómo encuentro los juegos de un proveedor en particular?

Si ya sabés qué estudio te gusta, andá directo al filtro de Editores. Ahí podés elegir Pragmatic Play, Evolution, Hacksaw Gaming, Nolimit City, Red Tiger y otros.

¿Todos los juegos tienen el mismo RTP?

No. Cada juego puede tener un RTP distinto, e incluso dos versiones del mismo título pueden cambiar un poco. Si el dato está disponible en la información del juego, miralo antes de jugar.